Falcon 9 -raketti laukaistiin onnistuneesti Vandenbergin avaruustukikohdasta maanantai-iltana, mikä merkitsi syyskuun kolmatta nousua. SpaceX:lle kuuluva raketti kuljetti 21 Starlink-satelliittia osana yhtiön tehtävää tarjota maailmanlaajuista internetpalvelua. SpaceX pyrkii parantamaan Internet-yhteyttä alueilla, joilla se on ollut epäluotettava tai ei ole saatavilla.

Satelliittien odotettiin tapahtuvan noin tunnin kuluttua noususta. Raketin ensimmäisen vaiheen tehostin, joka oli lentänyt jo 11 kertaa, laskeutui onnistuneesti Tyynellemerelle sijoitetulle drone-alukselle.

Juuri ennen laukaisua kanadalainen Telesat ilmoitti useista laukaisuista tehdystä sopimuksesta SpaceX:n kanssa sekä Vandenbergin että Floridan tehtävistä. Telesat on ostanut 14 laukaisua Falcon 9 -raketille, joista jokainen kuljettaa jopa 18 Telesat Lightspeed -satelliittia matalalle Maan kiertoradalle laukaisua kohden. Telesatin lanseerauskampanjan on määrä alkaa vuonna 2026, ja globaali palvelu on tarkoitettu vuodelle 2027.

Telesat Lightspeed -verkko tarjoaa nopeita datayhteyksiä, erittäin turvallisia yhteyksiä ja matalan latenssin laajakaistayhteyksiä maailmanlaajuisesti. Viime kuussa Telesat allekirjoitti sopimuksen MDA Ltd:n kanssa toimiakseen pääasiallisena satelliittiurakoitsijana.

Telesatin toimitusjohtaja Dan Goldberg ilmaisi luottamuksensa SpaceX:n luotettavuuteen ja korkeaan laukaisutiheyteen ja totesi, että heistä tulee loistava kumppani Telesat Lightspeedin käynnistämisessä. SpaceX:n toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja Gwynne Shotwell ilmaisi ylpeyttä Telesatin konstellaation käynnistämisestä ja asiakkaiden liitäntämahdollisuuksien laajentamisesta kaikkialla maailmassa.

Raketin laukaisu ei hyödytä vain SpaceX:ää, vaan tarjoaa myös työmahdollisuuksia työntekijöille ja tuo miehistön jäseniä Keskirannikolle, mikä edistää paikallista taloutta.

Tämän äskettäisen laukaisun lisäksi Vandenberg laukaisi aiemmin tässä kuussa sotilassatelliitteja kuljettavan Falcon 9 -raketin kiertoradalle Yhdysvaltain avaruusvoimien avaruuskehitysvirastolle.

