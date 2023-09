SpaceX laukaisee toisen erän Starlink-satelliitteja

By

SpaceX valmistautuu uuteen Starlink-internet-satelliittinsa laukaisuun, joka on määrä tapahtua aikaisin tiistaina. Yhtiön Falcon 9 -raketti nousee Kalifornian Vandenbergin avaruustukikohdasta klo 2 EDT. Laukaisu lähetetään suorana lähetyksenä SpaceX:n verkkosivustolla, ja se alkaa viisi minuuttia ennen nousua.

Tämä on 11. laukaisu ja lasku Falcon 9:n ensimmäisen vaiheen tehostimelle, jonka odotetaan palaavan maan päälle ja laskeutuvan yhtiön drone-alukselle Tyynellämerellä noin 8.5 minuuttia laukaisun jälkeen. Falcon 9:n ylempi vaihe ottaa Starlink-satelliitit käyttöön noin 62 minuuttia nousun jälkeen.

Tällä hetkellä kiertoradalla on jo yli 4,600 42,000 toiminnassa olevaa Starlink-satelliittia astrofyysikon Jonathan McDowellin mukaan. SpaceX aikoo kasvattaa tämän määrän tulevaisuudessa jopa XNUMX XNUMX:een. Starlink-konstellaatio pyrkii tarjoamaan maailmanlaajuisen laajakaistaisen Internet-peiton erityisesti syrjäisillä ja alipalvelualueilla.

Tämä laukaisu on SpaceX:n 64. laukaisu tänä vuonna, ylittäen sen edellisen vuoden ennätysmäärän 61 laukaisua. Yritys on ollut avaruustehtävien kärjessä vuonna 2023, ja suurin osa sen laukaisuista on omistettu Starlink-megakonstellaation laajentamiseen.

Viitteet:

– Lähdeartikkeli: [Lisää lähdeartikkelin otsikko]

– Jonathan McDowellin verkkosivusto: [verkkosivuston URL-osoite]