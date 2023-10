SpaceX ilmoittaa Falcon 9 Rocketin varhain aamulla laukaisusta

SpaceX on ilmoittanut tulevasta laukaisusta Vandenbergin avaruusjoukkojen tukikohdasta. Yhtiö tähtää 12. lokakuuta kello 47 Falcon 21 -raketin laukaisuun SLC-9E:stä. Tämän laukaisun tarkoituksena on lähettää 4 Starlink-satelliittia matalalle Maan kiertoradalle.

Mikäli laukaisu ei voi edetä suunnitellusti, SpaceX on tunnistanut kolme varmuuskopiointimahdollisuutta kello 1 ja 23 välisenä aikana. Lisäksi saatavilla on kuusi muuta varmuuskopiointimahdollisuutta alkaen klo 3 lauantaista klo 11 sunnuntaihin.

Kiinnostuneille suora webcast-lähetys SpaceX:stä on saatavilla noin viisi minuuttia ennen laukaisua. Tämä tarjoaa katsojille reaaliaikaisia ​​päivityksiä ja antaa heille mahdollisuuden todistaa tehtävää sen edetessä.

On syytä huomata, että tätä tehtävää tukevaa boosteria on käytetty 15 kertaa aiemmissa julkaisuissa. Vaiheen erottamisen jälkeen raketin ensimmäisen vaiheen odotetaan laskeutuvan Of Course I Still Love You -dronilaivaan Tyynellämerellä. Tämä uudelleenkäytettävyys on merkittävä virstanpylväs SpaceX:n pyrkimyksissä vähentää avaruustutkimuksen kustannuksia ja tehdä siitä kestävämpää.

Mitä tulee paikallisiin vaikutuksiin, tämän laukaisun aikana ei odoteta kuuluvan äänipuomeja. Tämä on hyvä uutinen lähialueen asukkaille, sillä äänipuomit voivat olla häiritseviä ja hätkähdyttäviä.

Kaiken kaikkiaan tämä SpaceX:n varhaisen aamun laukaisu on uusi askel eteenpäin yhtiön jatkuvassa tehtävässä kehittää ja laajentaa maailmanlaajuista satelliitti-internetverkkoaan.

Määritelmät:

– Falcon 9 -raketti: SpaceX:n kehittämä kaksivaiheinen orbitaalinen kantoraketti. Se on suunniteltu luotettavaan ja turvalliseen satelliittien ja hyötykuormien kuljettamiseen avaruuteen.

– Starlink-satelliitit: SpaceX:n käyttämä pienten satelliittien joukko, jonka tavoitteena on tarjota maailmanlaajuista laajakaistapeittoa.

– Tietysti I Still Love You Droneship: Itsenäinen drone-alus, jota SpaceX käyttää rakettivahvistimien laskeutumiseen ja palauttamiseen merellä.

Lähde: SpaceX (ei URL-osoitetta)