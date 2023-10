SpaceX suorittaa 69. vuoden kiertoratalennon Cape Canaveralista

SpaceX käynnisti onnistuneesti vuoden 69. kiertoratatehtävänsä Cape Canaveralista. Tämä on 49. SpaceX-lento avaruusrannikolta, ja yhtiö on vastuussa kaikista alueelta vuonna 52 käynnistetyistä 2023 tehtävästä kolmea lukuun ottamatta. Falcon 9 -raketti lähti Space Launch Complex 40:stä perjantaina kello 10. huonoihin sääolosuhteisiin.

Falcon 9:n ensimmäisen vaiheen tehostin teki 10. lentonsa ja laskeutui onnistuneesti drone-alukselle A Shortfall of Gravitas Atlantin valtamerellä. Tämä virstanpylväs osoittaa SpaceX:n teknologian uudelleenkäytettävyyden ja kustannustehokkuuden.

ULA (United Launch Alliance) on myös suunniteltu seuraavaksi laukaisuksi viereisestä Space Launch Complex 41:stä. Nousu on suunniteltu ensi perjantaina, ja kohderaketti on Atlas V. Tämä laukaisu on merkittävä, koska se kuljettaa Amazonin kahta ensimmäistä testiprojektia Kuiper. satelliitteja. Kun Amazon ostaa lisää Atlas-raketteja, ULA:n odotetaan käynnistävän näitä tehtäviä säännöllisesti, mikä edistää Amazonin suunnittelemaa 3,236 XNUMX satelliitin tähdistöä kilpailemaan SpaceX:n Starlinkin kanssa.

SpaceX:llä on suunniteltu suuri laukaisu lokakuun alussa, mutta odottamattomien olosuhteiden vuoksi NASA ilmoitti viivästyksestä Psyche-luotaintehtäväänsä. Luotain kuljettavan Falcon Heavyn oli alun perin tarkoitus laukaista 5. lokakuuta, mutta uusi tavoitepäivämäärä on aikaisintaan 12. lokakuuta klo 10. Tehtävän tavoitteena on tutkia metallirikasta asteroidia, joka tunnetaan myös nimellä Psyche. , ja sen käynnistysikkuna ulottuu 16. lokakuuta asti.

SpaceX:n jatkuvien ponnistelujen ja toistuvien laukaisujen ansiosta yritys pysyy avaruusteollisuuden eturintamassa ja edistää avaruustutkimuksen ja satelliittien käyttöönoton edistämistä.

