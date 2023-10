SpaceX:n julkaisu tänään vastaa vuoden Space Coast -ennätystä

Suunniteltu SpaceX:n laukaisu Cape Canaveralin avaruusjoukkojen asemalta tiistaina sitoisi Space Coastin edellisen vuoden laukaisuennätyksen, yhteensä 57 laukaisua. Laukaisu, joka on suunniteltu klo 5, kuljettaa mukanaan 20 SpaceX:n Starlink-internetsatelliittia.

Tänä vuonna SpaceX on ollut ensisijainen laukaisutarjoaja Floridan avaruusrannikolla, ja se on tehnyt 53 tehtävää joko Canaveralista tai Kennedyn avaruuskeskuksesta. Vertailun vuoksi United Launch Alliance (ULA) on lentänyt kolme kertaa ja Relativity Space kerran. Suurin osa SpaceX:n laukaisuista on suunnattu kasvavalle Starlink-tähdistölle, ja tämä laukaisu merkitsee 31. Starlink-tehtävää Space Coastilta.

Starlink-tehtävien lisäksi SpaceX on käynnistänyt tänä vuonna myös kaikki kolme Yhdysvalloissa sijaitsevaa miehistötehtävää, mukaan lukien Crew-6, Axiom 2 ja Crew-7, kaikki Kennedyn avaruuskeskuksesta. Erityisesti KSC on isännöinyt neljä Falcon Heavy -laukaisua, mukaan lukien äskettäinen Psyche-laukaisu, joka oli ensimmäinen kerta, kun NASA käytti tätä voimakasta rakettia.

Laukaisuvauhti on kiihtynyt, sillä perjantaiaamun Psyche-laukaisun ja saman illan Starlink-laukaisun välillä on vain kahdeksan tunnin ja 42 minuutin ero. Tämä on lyhin aika laukaisujen välillä sitten Gemini-ohjelman tehtävien vuonna 1966.

SpaceX on saavuttanut lukuisia läpimenoennätyksiä laukaisuissa Space Launch Complex 40:stä, mukaan lukien kahden tehtävän laukaisu alustalta neljän päivän sisällä. Suunnitteilla on useita Starlink-lentoja sekä tulevia tehtäviä, kuten CRS-29-täydennys- ja Commercial Lunar Payload Services (CLPS) -tehtävä, joten on mahdollista, että Eastern Range saattaisi nähdä yli 70 laukaisua tänä vuonna.

Muilla laukaisutarjoajilla, kuten ULA ja Relativity Space, on myös potentiaalisia laukaisuja ennen vuoden loppua. ULA:n uusi Vulcan Centaur -raketti, joka oli alun perin suunniteltu nousemaan toukokuussa, voisi lentää joulukuussa. Samaan aikaan Jeff Bezosin omistama Blue Origin toivoo debytoivansa New Glenn -rakettinsa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Jatkossa Space Coastilla odotetaan jatkuvan korkealla laukaisutiheydellä, SpaceX:n ja ULA:n tavoitteena on lisätä laukaisutiheyttä ja lisää yrityksiä tulee markkinoille.

