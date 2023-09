SpaceX saavutti ennätyksellisen 50. vuoden julkaisun

SpaceX on saavuttanut uuden virstanpylvään saattamalla menestyksekkäästi päätökseen vuoden 50. laukaisunsa valaisemalla avaruusrannikkoa Falcon 9 -raketin tulisella nousulla. Tämä tehtävä merkitsi myös tehostimen 17. lentoa, mikä teki yritykselle uuden ennätyksen. Falcon 9 -raketti laukaistiin Cape Canaveral Space Force Stationin Space Launch Complex 40:stä, jossa oli 22 SpaceX:n Starlink-satelliittia.

Tähän tehtävään käytetyllä boosterilla on vaikuttava lentohistoria, ja se on aiemmin käynnistetty useissa tehtävissä, mukaan lukien GPS III-3, Turksat 5A ja useat Starlink-tehtävät. Se laskeutui onnistuneesti drone-alukselle A Short Fall of Gravitas Atlantin valtamerellä. SpaceX on ollut liikkeellepaneva voima useimpien laukaisujen takana Space Coastilta tänä vuonna, ja United Launch Alliancen ja Relativity Spacen osuus jäljellä olevista laukaisuista on vain muutama.

Cape Canaveralin 37 laukaisun lisäksi SpaceX on suorittanut myös 10 laukaisua Kennedyn avaruuskeskuksesta, mukaan lukien kaikki kolme ihmisen avaruuslentoa Yhdysvalloista tänä vuonna. Yhtiöllä on suunnitelmia useisiin Falcon 9 -tehtäviin ja ainakin yksi Falcon Heavy -laukaisu ensi kuussa. Jos kaikki menee suunnitellusti, Space Coast on oikealla tiellä ylittääkseen aiemman ennätyksensä, 57 laukaisua vuodessa, vuonna 2022.

SpaceX:n ensimmäisen onnistuneen laukaisun jälkeen vuonna 2008 yhtiöstä on tullut alan tuotteliain laukaisutoimittaja. Tämä viimeisin onnistunut laukaisu nostaa SpaceX:n onnistuneiden laukaisujen kokonaismäärän 265:een Falcon 1-, Falcon 9- ja Falcon Heavy -raketeissa. Yhtiö on myös saavuttanut 227 onnistunutta laskua ja 199 rakettivahvistimien uudelleenkäyttöä. Vertailun vuoksi United Launch Alliance on suorittanut 157 laukaisua sen perustamisesta vuonna 2006 lähtien.

Vaikka SpaceX ottaa johtoaseman laukaisutiheydessä, Rocket Lab on seuraavaksi vilkkain laukaisutarjoaja, vaikkakin pienempien rakettejen kanssa. Huolimatta takaiskusta, kun laukaisuyritys aiemmin tällä viikolla johti hyötykuorman menettämiseen, Rocket Lab oli onnistunut suorittamaan 15 laukaisua tänä vuonna. Yhtiö tutkii parhaillaan ongelman syytä ja tekee yhteistyötä Federal Aviation Administrationin kanssa.

Kaiken kaikkiaan äskettäinen SpaceX-laukaisu on osoitus yrityksen jatkuvasta menestyksestä ja sitoutumisesta avaruustutkimuksen edistämiseen. Loppuvuodelle on suunniteltu lisää laukaisuja, joten SpaceX jatkaa rajojen työntämistä ja määrittelee uudelleen, mikä on mahdollista avaruusteknologian alalla.

Lähteet:

– SpaceX tyrmää Space Coastin vuoden 50. laukaisun (2023, 20. syyskuuta) haettu 20. syyskuuta 2023 osoitteesta [lähdettä ei anneta]

– [Sitanaus: 2023 Orlando Sentinel. Jakelija: Tribune Content Agency, LLC.]