SpaceX on suorittanut menestyksekkäästi "staattisen tulitestin" tehokkaalle Falcon Heavy -raketille NASAn Kennedyn avaruuskeskuksessa Floridassa. Testissä sytytettiin lyhyesti raketin 27 ensimmäisen vaiheen moottoria ajoneuvon pysyessä ankkuroituna laukaisualustalle. Tämä testi oli ratkaiseva askel valmisteltaessa Falcon Heavya sen tulevaan NASAn Psyche-asteroidiluettimen laukaisutehtävään.

Psyche-asteroidilento on viivästynyt vuoden, mutta se on nyt raiteilla laukaisua varten 12. lokakuuta. Luotain on määrä lähteä pitkälle matkalle Marsin ja Jupiterin väliselle pääasteroidivyöhykkeelle, jossa se tutkii salaperäistä Psyche-nimistä metalliobjektia. Tutkijat uskovat, että Psyche voi olla protoplaneetan paljas ydin, joka tarjoaa arvokkaita näkemyksiä planeettojen muodostumisesta ja aurinkokunnan alkuajoista.

Falcon Heavy, tällä hetkellä toiseksi tehokkain käytössä oleva raketti, on lentänyt aiemmin seitsemän kertaa, ja sen viimeisin laukaisu tapahtui heinäkuussa. Psyche-tehtävä merkitsee kuitenkin raketin ensimmäistä tehtävää NASAlle.

Tämän testin menestys tuo SpaceX:n askeleen lähemmäksi tavoitettaan mullistaa avaruusmatkailu ja -tutkimus. Falcon Heavyn ominaisuuksien avulla SpaceX pyrkii tekemään avaruudesta helpommin saavutettavissa olevan ja edullisemman, mikä avaa uusia mahdollisuuksia tieteelliselle tutkimukselle ja kaupallisille hankkeille.

