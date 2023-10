Satelliittien hävittäminen: kasvava ympäristöhuoli avaruudessa

Satelliitit, jotka ovat tulleet käyttöikänsä päähän, ovat ongelma avaruusjärjestöille. Nykyiset menetelmät näiden avaruusalusten hävittämiseksi jättävät ne kiertoradalle, siirtävät ne hautausmaan kiertoradalle pois toimivista satelliiteista tai ohjaavat ne takaisin Maata kohti ilmakehän palaamista varten. Purduen yliopiston ja NOAA:n tutkijoiden äskettäinen tutkimus on kuitenkin osoittanut, että ilmakehän paluu ei ole ilman seurauksia.

Perinteisesti ilmakehän paluuta on pidetty luotettavana menetelmänä satelliittien hävittämiseksi matalalla maan kiertoradalla (LEO). Koska LEO:sta on tullut viime vuosina yhä täynnä satelliitteja, tämä hävitysmenetelmä on kasvanut suositummaksi. Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä julkaistu tutkimus kuitenkin paljastaa, että ilmakehän paluu saastuttaa maapallon ilmakehän yläosan avaruusalusten höyrystyneillä jäännöksillä.

Tutkimusryhmä havaitsi muutoksen ilmakehään pääsevien meteoriittien jättämien ionipilvien koostumuksessa. He havaitsivat, että näiden hiukkasten muuttuva kemiallinen sormenjälki johtui mahdollisesti ilmakehään palaavien avaruusalusten lisääntyvästä määrästä. Vahvistaakseen havaintojaan tutkijat kiinnittivät instrumentteja lentokoneisiin ja suorittivat ilmakehän mittauksia noin 12 mailia Alaskan ja Yhdysvaltojen mantereen yläpuolella.

Tutkimuksen tulokset osoittivat metallien merkittävän pitoisuuden ilmakehässä, mukaan lukien litiumin, alumiinin, kuparin, lyijyn, magnesiumin ja natriumin, jotka seurasivat tarkasti satelliittien palaamista. Lisäksi tutkijat havaitsivat myös, että 10 % otsonikerroksen suojaamisesta vastaavista aerosolihiukkasista sisälsi alumiinia.

Vaikka näiden löydösten täysi vaikutus ympäristöön ja ilmastonmuutokseen on edelleen epäselvä, tutkijat uskovat, että se korostaa ihmisen avaruuslentojen merkittävää vaikutusta planeetalle. Ilmakehän lisääntyneiden metallipitoisuuksien seurausten ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan arvioida mahdollisia riskejä sekä otsonikerrokselle että elämälle maan pinnalla. Lisätutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan täysin ymmärtää satelliittien loppusijoitusmenetelmien vaikutukset ympäristöön ja selvittää, pitäisikö vaihtoehtoisia strategioita tutkia maapallon ilmakehän saastumisen lieventämiseksi.

Lähteet:

– Otsikko: Satelliittien hävittämismenetelmät ja niiden vaikutus maapallon ilmakehään

– Lähde: Proceedings of the National Academy of Sciences

– Määritelmä: Low Earth Orbit (LEO) on avaruusalue noin 2000 kilometrin etäisyydellä maan pinnasta, jossa useimmat satelliitit ja kansainvälinen avaruusasema sijaitsevat.

– Määritelmä: Ilmakehän paluu on prosessi, jossa avaruusalus tai satelliitti saapuu Maan ilmakehään tehtävänsä suoritettuaan tai käyttöikänsä lopussa.