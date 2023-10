Tutkijat löytävät todisteita mahdollisista ympäristövaikutuksista rakettien ja satelliittien palaamisesta

Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä äskettäin julkaistu tutkimus on paljastanut todisteita rakettien ja satelliittien palaamisen ympäristövaikutuksista Maan ilmakehään. Tutkijat havaitsivat, että noin 10 prosenttia stratosfäärin suurista rikkihappohiukkasista sisältää alumiinia ja muita elementtejä, jotka ovat yhdenmukaisia ​​avaruusalusten rakentamisessa käytettyjen metalliseosten kanssa. Loput 90 prosenttia tulee "meteorisesta savusta", joka on jäännös, joka jää jäljelle meteorien höyrystyessä ilmakehään.

Tutkimus viittaa siihen, että kun avaruusteollisuus jatkaa nopeaa kasvuaan, alumiinia ja muita satelliiteista palaavia metalleja sisältävien stratosfäärin rikkihappohiukkasten prosenttiosuus voi olla verrattavissa meteoriittisten metallien prosenttiosuuteen, joka on tällä hetkellä noin 50 prosenttia.

Tutkijat huomauttavat, että vaikka näillä hiukkasilla ei todennäköisesti ole suoraa vaikutusta pintaympäristöön tai ihmisten terveyteen ilmakehän kierron vuoksi, stratosfäärin muutoksilla voi olla merkittävämpiä seurauksia. Otsonikerros, joka suojaa maapalloa haitalliselta UV-säteilyltä, on stratosfäärin tärkeä piirre, johon aerosolisoituneiden avaruusalusten hiukkasten lisääntyminen voi vaikuttaa.

Joitakin mahdollisia vaikutuksia ovat muutokset jään ja typpihapon muodostumisessa stratosfäärin pilvissä, mikä saattaa vaikuttaa otsoniaukon kemiaan. On kuitenkin liian aikaista määrittää näiden hiukkasten aiheuttaman vaikutuksen laajuutta otsonikemiaan. Lisäksi tutkimus viittaa siihen, että näiden hiukkasten läsnäolo voi muuttaa stratosfäärin aerosolikerrosta, jonka tutkijat ovat ehdottaneet estämään UV-säteet ja torjumaan ilmaston lämpenemistä.

Vaikka tutkimuksessa ei tunnisteta mitään lopullisia seurauksia näiden metallien esiintymisestä stratosfäärin rikkihappohiukkasissa, se korostaa tarvetta tutkia, mitkä materiaalit ovat hyvänlaatuisia ja millä voi olla haitallisia vaikutuksia stratosfääriin. Koska avaruusteollisuus jatkaa kasvuaan, on ratkaisevan tärkeää ymmärtää ja käsitellä mahdollisia ympäristövaikutuksia, jotka liittyvät avaruusalusten palaamiseen maan ilmakehään.

