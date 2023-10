Äänet jalkojemme alla: Rockin vakaus paljastuu akustisten kuvioiden kautta

MIT:n tutkijat ovat havainneet, että kivien lähettämät äänet voivat tarjota arvokasta tietoa niiden stabiilisuudesta. Alistamalla kiviä erilaisille paineille laboratoriossa, tiimi havaitsi, että erilaisia ​​akustisia kuvioita tai "sormenjälkiä" syntyi eri syvyyksillä ja vahvuuksilla. Esimerkiksi marmorinäytteet lähettivät matalan äänenvoimakkuuden "puomeja" matalissa paineissa, kun taas korkeammat paineet johtivat korkeampiääniseen rätinään. Nämä akustiset kuviot voivat auttaa tutkijoita tunnistamaan epävakaita alueita maan pinnan alla, jotka voivat olla alttiita maanjäristyksille tai purkauksille. Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä julkaistulla tutkimuksella on myös potentiaalisia sovelluksia geotermisen energian porauksessa, jossa kivien käyttäytymisen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää.

Maankuorta verrataan usein omenan kuoreen, jonka lujuus ja vakaus vaihtelevat. Pinnan lähellä olevat kivet ovat hauraita ja murtuvat helposti, kun taas syvemmällä olevat kivet voivat virrata valtavien paineiden ja lämmön vuoksi. "Hauraasta sitkeäksi -siirtymän" ymmärtäminen, jossa kivillä on sekä haurautta että sitkeyttä, on tärkeää Maan litosfäärin vahvuuden tutkimiseksi ja maanjäristysten ennustamiseksi. Tutkimalla kivien sisällä olevia mikroskooppisia vikoja, kuten halkeamia, halkeamia ja huokosia, tutkijat toivovat saavansa näkemyksiä tästä siirtymisestä.

Ultraääntä käytettiin kartoittamaan kivien mikroskooppisia epätäydellisyyksiä lähettämällä niiden läpi ääniaaltoja, jotka pomppasivat ja heijastaisivat vikoja tietyllä tavalla. Tämä lähestymistapa antoi arvokasta tietoa kivissä olevien vikojen malleista. Kokeissa Carraran marmoria, samaa materiaalia, jota käytettiin Michelangelon Davidissa, sylintereihin kohdistui äärimmäisiä paineita. Ultraäänipulssit lähetettiin näytteiden läpi ja tuloksena saadut akustiset kuviot kirjattiin. Tutkijat havaitsivat, että nämä akustiset kuviot muuttuivat kallioihin kohdistuvan paineen mukaan.

Tämä innovatiivinen menetelmä kivien tutkimiseksi akustiikan avulla voisi auttaa geologeja ymmärtämään paremmin kivien käyttäytymistä eri syvyyksissä ja paineissa. Se voi parantaa kykyämme ennustaa maanjäristyksiä ja purkauksia sekä auttaa geotermistä porausta. Tämän alan lisätutkimukset voisivat tarjota arvokkaita näkemyksiä kallion stabiiliuden perustieteestä ja auttaa tekemään maailmasta paremman paikan.

Lähteet:

– Alkuperäinen artikkeli Jennifer Chulta, MIT News Office