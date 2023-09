Uusi artikkeli: Mars-tutkimuksessa työskentelevät tutkijat ja insinöörit

Marsin tutkimuksen alalla monet tutkijat ja insinöörit työskentelevät yhdessä selvittääkseen Punaisen planeetan mysteerit. Nämä henkilöt tulevat eri instituutioista ja organisaatioista, joilla kullakin on oma asiantuntemuksensa ja panoksensa.

Yksi tällainen tiedemies on Elena Amador-French, NASA/JPL:n tiedeoperaatioiden koordinaattori Pasadenassa, Kaliforniassa. Hänellä on keskeinen rooli Mars-kulkijoiden tieteellisten toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Toinen tiedemies, Ryan Anderson, on planeettageologi USGS:ssä Flagstaffissa, AZ. Hän keskittyy Marsin geologian tutkimiseen ja sen menneiden ja nykyisten prosessien ymmärtämiseen.

Planeettageologi Mariah Baker, Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum Washington DC:ssä, on erikoistunut muun maailman kivien ja mineraalien tutkimukseen. Michael Battalio, planeettaklimatologi Yalen yliopistosta New Havenissa, CT, tutkii Marsin ilmastomalleja ja prosesseja.

Keri Bean, NASA/JPL:n Rover Plannerin sijaisryhmänjohtaja Pasadenassa, Kaliforniassa, auttaa suunnittelemaan Mars-kulkivien liikkeitä ja toimintaa. Kristen Bennett on planeettageologi USGS:ssä Flagstaffissa, AZ, joka tutkii Marsin geologisia piirteitä.

NASA/JPL:n tiimiin kuuluu myös planeettageologit Fred Calef ja Abigail Fraeman, jotka antavat osaamisensa Marsin pinnan ja kivien analysointiin. Brittney Cooper, ilmakehätutkija Yorkin yliopistosta Torontossa, Ontariossa, Kanadassa, keskittyy Marsin ilmakehän ja säämallien tutkimiseen.

Sean Czarnecki, planeettageologi Arizonan osavaltion yliopistosta Tempessä, AZ, tutkii Marsin geologista historiaa ja koostumusta. Lauren Edgar, planeettageologi USGS:ssä Flagstaffissa, AZ, tutkii Marsin geologiaa ja stratigrafiaa.

Muita Marsin etsintään osallistuvia tutkijoita ja insinöörejä ovat Christopher Edwards Northern Arizonan yliopistosta, Samantha Gwizd Tennesseen yliopistosta, Ken Herkenhoff USGS:stä Flagstaffista, AZ ja Evan Hilgemann NASA/JPL:stä Pasadenassa, Kaliforniassa. Kukin niistä antaa ainutlaatuisia näkemyksiä Marsin geologian eri näkökulmista ja mönkijän toiminnan suunnittelusta.

Ilmakehätutkija Alex Innanen Yorkin yliopistosta ja Scott Guzewich NASA/GSFC:stä Greenbeltissä, MD, tutkivat Marsin ilmakehää ja sen vuorovaikutusta pinnan kanssa. Rachel Kronyak, NASA/JPL:n planeettageologi Pasadenassa, Kaliforniassa, on mukana tutkimassa Marsin geologista historiaa ja prosesseja.

Michelle Minitti Frameworkista Silver Springistä, MD, Natalie Moore Malin Space Science Systemsistä San Diegosta, Kaliforniasta, ja Claire Newman Aeolis Researchista Pasadenassa, Kaliforniassa, osallistuvat myös asiantuntemuksellaan Marsin tutkimiseen.

Muita Marsin etsinnässä työskenteleviä tutkijoita ja insinöörejä ovat Catherine O'Connell-Cooper ja Lucy Thompson New Brunswickin yliopistosta Frederictonista, New Brunswickista, Kanadasta, Melissa Rice Western Washingtonin yliopistosta Bellinghamista, WA ja Mark Salvatore Northern Arizonan yliopistosta. Flagstaffissa, AZ.

Lisäksi Susanne Schwenzer The Open Universitystä Milton Keynesistä, Iso-Britannia, Ashley Stroupe NASA/JPL:stä Pasadenassa, Kaliforniasta, Dawn Sumner University of California Davisista Davisista, Kaliforniasta ja Vivian Sun NASA/JPL:stä Pasadenassa, Kaliforniassa, kaikki antavat planeetan geologian asiantuntemuksensa Marsin tutkimukseen.

Scott VanBommel, planeettatutkija Washingtonin yliopistosta St. Louisissa, MO, Ashwin Vasavada, NASA/JPL:n MSL-projektitutkija Pasadenassa, Kalifornia, ja geokemisti Roger Wiens LANL:sta Los Alamosista, NM:stä, näyttelevät tärkeitä rooleja tietojen analysoinnissa. ja tulkitsee Mars-lentojen löydöksiä.

Sharon Wilson, planeettageologi Center for Earth & Planetary Studiesissa, Smithsonian National Air & Space Museum Washington DC:ssä, Alivia Eng, jatko-opiskelija Georgia Techistä Atlantassa, GA, ja Remington Free, NASA:n käyttöjärjestelmäinsinööri /JPL Pasadenassa, Kaliforniassa, kaikki osallistuvat Marsin etsintään.

Lopuksi Emma Harris, jatko-opiskelija Natural History Museumissa Lontoossa, Iso-Britannia, Conor Hayes, jatko-opiskelija Yorkin yliopistossa Torontossa, ON, Kanadassa, Abigail Knight, jatko-opiskelija Washingtonin yliopistossa St. Louisissa, MO, ja Deborah Padgett, NASA/JPL:n OPGS-tehtäväpäällikkö Pasadenassa, Kaliforniassa, jakavat asiantuntemuksensa Marsin tutkimuksen eri näkökohdista.

Nämä tiedemiehet ja insinöörit yhdistävät voimansa edistääkseen ymmärrystämme Marsista tutkimalla sen geologiaa, ilmastoa, ilmakehää ja potentiaalia menneelle tai nykyiselle elämälle. Yhteistyönsä ja omistautumisensa avulla he jatkavat Punaisen planeetan salaisuuksien avaamista.

