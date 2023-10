Auringonpurkaukset ja aurinkomyrskyjen mahdollisuudet iskeä maahan

Viimeaikaisten raporttien mukaan maapallo voi pian olla vaarassa kokea aurinkomyrsky AR3450-nimisen epävakaan auringonpilkun vuoksi. Vaikka maapallo on onnistunut välttämään aurinkomyrskyt viime aikoina, radion sähkökatkoja on tapahtunut auringonpurkausten seurauksena. Vaikka eilinen M2.5-luokan auringonpurkaus ei ollut Maahan suunnattu, AR3450:n ilmestyminen suoraan planeettamme eteen on herättänyt huolta avaruussäätutkijoiden keskuudessa.

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) on ennustanut auringonpurkauksen mahdollisuutta 3. lokakuuta, mikä voi johtaa voimakkaaseen aurinkomyrskyyn Maapallolla. SpaceWeather.com on raportoinut, että AR3450:ssä on "beta-gamma"-magneettikenttä, joka sisältää energiaa M-luokan aurinkosoihduksiin. Jos tämä purkaus tapahtuu, sillä voi olla geotehokkaita vaikutuksia Maahan.

Space Weather Liven X-tili raportoi myös M1.9-soihdunpurkauksesta samalta alueelta. Vaikka sen intensiteetti ei ollut yhtä korkea, tämä tapahtuma korostaa potentiaalia korkeaan aktiivisuuteen auringonpilkkujen alueella. Nähtäväksi jää kuitenkin, toteutuuko NOAA:n ennuste.

Jos auringonpurkaus purkautuu, se voi johtaa maapallon saavuttamiseen Coronal Mass Ejection (CME), mikä voi johtaa voimakkaaseen aurinkomyrskytoimintaan. Näillä myrskyillä voi olla merkittäviä seurauksia, kuten vahinkoja satelliiteille, langattomien viestintäpalvelujen, kuten Internetin ja matkapuhelinverkkojen, häiriöitä ja jopa sähköverkkohäiriöitä. Maan elektroniikka, mukaan lukien sydämentahdistimet, voi myös olla häiriintynyt.

NASA Solar Dynamics Observatory (SDO) on ratkaisevassa roolissa auringon toiminnan seurannassa. SDO käyttää välineitä, kuten helioseismic and Magnetic Imager (HMI), Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE) ja Atmospheric Imaging Assembly (AIA), kerätäkseen tietoa erilaisista aurinkoilmiöistä.

Odottaessamme NOAA-ennusteen tulosta, on tärkeää pysyä valppaana ja valmistautua aurinkomyrskyjen mahdollisiin vaikutuksiin. Sunin toiminnan jatkuva seuranta auttaa antamaan oikea-aikaisia ​​varoituksia ja varmistamaan teknisten järjestelmien turvallisuuden ja luotettavuuden.

Lähteet:

– SpaceWeather.com

– Space Weather Livenä

– NOAA

Määritelmät:

– Auringonpurkaus: Äkillinen, nopea ja intensiivinen energian vapautuminen Auringon pinnalta.

– Aurinkomyrsky: Aurinkotuulen muutosten aiheuttama häiriö Maan magnetosfäärissä.

– Auringonpilkku: Auringon pinnalla oleva tumma täplä, joka liittyy vahvaan magneettiseen aktiivisuuteen.