Intian Aditya L1 -missio alkaa tutkia aurinkotuulta avaruudesta

Intian Aditya L1 -operaatio on menestyksekkäästi aloittanut aurinkotuulen energeettisten hiukkasten tutkimisen avaruudesta. Tehtävän tarkoituksena on suorittaa tämä tutkimus käyttämällä Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) -laitetta, joka on osa Aditya Solar wind Particle EXperiment (ASPEX) -hyötykuormaa.

STEPSin on kehittänyt Physical Research Laboratory (PRL) Space Application Centerin (SAC) tuella, ja se on toiminut syyskuun 10. päivästä lähtien Maan magneettikentässä. Laite jatkaa toimintaansa avaruudesta, kun Aditya L1 tekee neljän kuukauden matkansa Lagrange-pisteeseen 1, joka on noin 1.5 miljoonan kilometrin päässä Maasta.

STEPSin päätavoitteena on tutkia energeettisten hiukkasten ympäristöä sen sijainnista L1-pisteessä. Nämä tiedot auttavat parantamaan avaruusresurssien terveyttä ja suorituskykyä ja antavat paremman käsityksen siitä, miten avaruussää muuttuu ajan myötä.

STEPS sisältää kuusi anturia, jotka tarkkailevat eri suuntia ja mittaavat supratermisiä ja energeettisiä ioneja. Keräämällä tietoja Maan kiertoradalla tutkijat voivat analysoida planeetta ympäröivien hiukkasten käyttäytymistä erityisesti Maan magneettikentän läsnä ollessa.

Intian avaruustutkimusorganisaation (ISRO) käynnisti 2. syyskuuta Aditya-L1-operaation tavoitteena on saavuttaa L1-piste Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) -liikkeellä. L1-piste on merkittävä aurinkohavaintojen kannalta, ja siinä kahden kohteen väliset gravitaatiovoimat tasapainottavat toisiaan, jolloin avaruusalus pysyy vakaassa asennossa pidemmän aikaa.

(Lähde: PRL ja SAC, ei URL-osoitteita)

