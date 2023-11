Uusi tutkimus ehdottaa arvaamatonta avaruussää edessä

By

Tutkijat ovat havainneet massiivisen auringonpilkkukompleksin, joka voi mahdollisesti johtaa avaruussäähäiriöihin lähipäivinä. Tämä AR3490-91-92-niminen kompleksi, joka ulottuu jopa Jupiteria isompiin, on herättänyt huolta avaruussääseuraajien keskuudessa. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) on varoittanut kohtalaisista radiokatkoksista ja maan asukkaiden varautumisesta.

Spaceweather.comin aikaisemmat havainnot ovat luonnehtineet tätä kolminkertaisesti numeroitua auringonpilkkukompleksia valtavaksi, ja sen merkitsemiseen tarvitaan kolme numeroa. Tällä alueella on 200,000 12 kilometriä leveä ja täynnä XNUMX voimakasta magneettista tummaa ydintä, ja se osoittaa merkkejä vahvasta M-luokan auringonsäteestä, joka kuuluu keskivahvuuden luokkaan. Vaikka ne eivät ole yhtä vakavia kuin X-luokan soihdut, jopa M-luokan aurinkosoihduilla voi olla havaittavia vaikutuksia Maan avaruusympäristöön, jos olosuhteet ovat oikeat.

Asiantuntijat ovat erityisen huolissaan tältä alueelta tulevien vakavien X-luokan soihdutusten mahdollisuudesta. Näillä soihdoilla on suurin potentiaali häiritä radioviestintää ja navigointijärjestelmiä, jos ne on suunnattu planeettaamme kohti. Tästä syystä ennustajat ovat erittäin valppaina AR3490-91-92-auringonpilkkukompleksin aiheuttamien soihdutuksen merkkejä lähipäivinä.

Avaruussään tämänhetkisen tilan huomioon ottaen eri ryhmien tulisi pysyä varautuneina mahdollisiin vaikutuksiin myöhemmin tällä viikolla. Taivaantarkkailijoiden, kinkkuradiooperaattoreiden, merenkulkijoiden ja lentomatkustajien tulee olla valppaina, jos aurinkoleima tai koronan massapurkaus (plasmapurkaus) ilmaantuu Auringosta ja on vuorovaikutuksessa Maan kanssa. Jos varautuneet hiukkaset törmäävät planeettamme magneettikenttään, navigointijärjestelmät ja viestintäsignaalit korkeilla leveysasteilla voivat vaarantua.

Viimeaikaisten tapahtumien valossa NOAA on jo havainnut pieniä radiokatkoja, jotka johtuvat R1-myrskytason saavuttavista auringonpurkausista. Näiden sähkökatkosten tiheyden odotetaan lisääntyvän muutaman seuraavan päivän aikana ja mahdollisesti saavuttaen kohtalaisen R2-tason. Tämä riippuu suurelta osin haihtuvien AR3490-91-92 auringonpilkkuryhmien käyttäytymisestä.

Avaruuden sääolosuhteiden epävarmuuden vuoksi on erittäin tärkeää, että yksilöt ja organisaatiot pysyvät ajan tasalla ja ryhtyvät tarvittaviin varotoimiin auringon toiminnan aiheuttamien mahdollisten häiriöiden lieventämiseksi. Seuraa luotettavia avaruussäätietojen lähteitä ja ole valmis odottamattomiin haasteisiin tulevina päivinä.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

K: Mikä on auringonpilkku?

V: Auringonpilkku tarkoittaa tummaa, viileämpää aluetta Auringon pinnalla, joka johtuu voimakkaasta magneettisesta aktiivisuudesta.

K: Kuinka auringonpurkaus vaikuttaa Maahan?

V: Auringonpurkaukset voivat häiritä Maan avaruusympäristöä ja mahdollisesti vaikuttaa radioviestintään, navigointijärjestelmiin ja satelliittitoimintoihin. Voimakkaat soihdut voivat jopa johtaa sähkökatkoihin ja aiheuttaa riskejä astronauteille avaruudessa.

K: Mikä on coronal mass ejection (CME)?

V: Koronaalinen massapurkaus on plasman ja magneettikenttien massiivinen vapautuminen Auringon koronasta. Se voi aiheuttaa geomagneettisia myrskyjä ja mahdollisesti vaikuttaa Maan magneettikenttään.

K: Kuinka ihmiset voivat pysyä valmiina avaruussäähäiriöihin?

V: On suositeltavaa pysyä ajan tasalla luotettavien avaruussääennustelähteiden kautta, ymmärtää mahdolliset vaikutukset ja olla valmiussuunnitelmia kriittisille toimille, jotka voivat olla haavoittuvia avaruussäätapahtumien aiheuttamille häiriöille.