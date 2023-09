Nishimura-komeetta kohtaa lämpöä ja aurinkomyrskyjä lähestyessään maata

Nishimuran komeetta, jonka amatööritähtitieteilijä Hideo Nishimura löysi Japanista, on matkalla kohti maata ja aurinkoa. Komeetan kohtalo on edelleen epävarma, ja sen odotetaan ohittavan maapallon lähellä 12. syyskuuta ja piiskaavan auringon ympäri 17. syyskuuta. Kulkiessaan avaruuden halki se kohtaa varautuneiden hiukkasten ja plasman räjähdyksiä auringosta, mikä johtaa myrskyisään matkaan.

Esimerkki tällaisesta kohtaamisesta on komeetta Encke vuonna 2007, joka koki yhteyden katkeamisen, kun koronaalinen massapoisto (CME) osui komeettaan. Samanlaisia ​​katkaisutapahtumia on havaittu komeetan Nishimuran kanssa, jonka pyrstö on väliaikaisesti puhallettu pois aurinkomyrskyn vaikutuksesta. Häntä on kuitenkin kasvanut takaisin, vaikka sen selviytyminen on edelleen epävarmaa, kun yhä useammat CME:t ovat matkalla kohti komeetta.

CME:t ovat purkauksia auringon uloimmista kerroksista, jotka usein seuraavat auringonpurkausta. Nämä voimakkaat energisen tuulen puuskat voivat aiheuttaa sähkömagneettista kaaosta ja osua taivaankappaleisiin, kuten asteroideihin ja komeetoihin. Auringon lähestyessä aurinkosyklinsä huippua on odotettavissa useammin soihdut ja CME:t.

Tämä avaruussää asettaa haasteen taivaanharrastajille, jotka haluavat havaita Nishimuran komeetta. Kun se vielä lähestyy Maata, on suositeltavaa aloittaa komeetan etsiminen, jonka odotetaan olevan riittävän kirkas nähdäkseen jo 8. syyskuuta. Kiikarit tai kaukoputki kuitenkin parantavat katselukokemusta, koska se saattaa näkyä lähellä maata. horisontti pohjoisella pallonpuoliskolla.

Taivaanvartijat voivat etsiä komeetan leijonan tähdistöstä tuntia tai kaksi ennen auringonnousua. Erilaiset sovellukset, kuten Stellarium, Star Walk tai TheSkyLive, voivat auttaa komeetan paikantamisessa. On syytä huomata, että komeetat ovat arvaamattomia, koska ne voivat kulkea vuosisatoja ja hajota kulkiessaan sisäisen aurinkokunnan läpi. Auringon turbulenssin aiheuttamista haasteista huolimatta taivaanvartijoita rohkaistaan ​​tarttumaan tilaisuuteen tarkkailla komeetta Nishimuraa ennen kuin se mahdollisesti hajoaa.

Lähteet:

– NASA

– Spaceweather.com

– Astronomy.com