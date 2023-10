Robotit häiritsevät: todisteita "sosiaalisesta loafingista" työpaikalla

By

Berliinin teknisen yliopiston tutkijoiden tekemän tutkimuksen mukaan ihmiset ovat vähemmän tarkkaavaisia ​​tehtävissään työskennellessään robottien kanssa. Ilmiö, joka tunnetaan nimellä "sosiaalinen loafing", viittaa siihen, että tiimin jäsenet ponnistelevat vähemmän, jos he uskovat muiden kompensoivan heidän tuottavuuden puutetta.

Tutkimus viittaa siihen, että ihmiset alkavat nähdä robotit osana tiimiään. Kun he näkevät robotin tai toisen kollegan suoriutuvan hyvin tai jos he eivät koe, että heidän omaa panoksensa arvostettaisiin, työntekijät suhtautuvat työhönsä rennommin. Dietlind Helene Cymek, tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja, kuvailee ryhmätyötä sekalaisena siunauksena. Vaikka se voi motivoida yksilöitä suoriutumaan paremmin, se voi myös johtaa heikentyneeseen henkilökohtaisen saavutuksen tunteeseen, kun yksittäiset panokset jäävät huomaamatta.

Hypoteesinsa testaamiseksi tutkijat pyysivät ryhmää työntekijöitä arvioimaan eri tehtävien laatua. Puolet osallistujista ilmoitti, että tehtävät oli suorittanut Panda-niminen robotti, vaikka he eivät tehneet fyysistä yhteistyötä robotin kanssa. Työntekijät olivat nähneet ja kuulleet robotin toimivan heidän ympäristössään.

Tutkijat seurasivat työntekijöiden toimintaa tarkistaessaan piirilevyjen virheitä. Aluksi Pandan kanssa työskentelevän ryhmän ja ilman robottia työskentelevän ryhmän välillä ei näyttänyt olevan tilastollista eroa piirilevyjen tarkastamiseen käytetyssä ajassa ja vaivaa. Virhemääriä analysoidessaan tutkijat havaitsivat kuitenkin, että Pandan kanssa työskentelevät henkilöt havaitsivat vähemmän vikoja havaittuaan robotin onnistuneen ilmoittavan lukuisia virheitä. Tämä viittaa siihen, että ihmisistä tulee yleensä vähemmän aktiivisia osallistujia, kun he pitävät robottikollegaa luotettavana.

Vaikka osallistujat uskoivat kiinnittävänsä yhtä paljon huomiota tehtäviinsä, tutkijat päättelivät, että alitajuisesti he olivat alkaneet luottaa Pandan suorituskykyyn. Tohtori Linda Onnasch, tutkimuksen vanhempi kirjoittaja, selittää, että vaikka on mahdollista seurata, mistä ihminen katsoo, sen määrittäminen, käsitelläänkö visuaalista tietoa riittävästi henkisellä tasolla, on huomattavasti haastavampaa.

Tämä tutkimus tarjoaa arvokkaita näkemyksiä robottien vaikutuksesta ryhmätyödynamiikkaan ja yksilön tuottavuuteen työpaikalla. Siinä korostetaan tarvetta löytää tasapaino yhteistoiminnasta hyötymisen ja sen varmistamisen välillä, että yksilöiden panokset tunnustetaan ja arvostetaan riittävästi.

