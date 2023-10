Mikä lämmittää auringon koronaa? Uusia löytöjä Solar Orbiterista

Tiedemiehet ovat pitkään olleet ymmällään kysymyksestä, mikä lämmittää Auringon koronaa. Korona on aurinkoa ympäröivä diffuusi plasmakerros, joka näkyy vain täydellisen pimennyksen aikana. Huolimatta siitä, että korona on kuumempi kuin Auringon pinta, joka saavuttaa 6,500 XNUMX K:n lämpötilan, korona on vaalean valkoinen, melkein vaaleanpunainen ja sen lämpötila on yli miljoona Kelviniä. Uudessa The Astrophysical Journal Lettersissa julkaistussa tutkimuksessa tutkijat ovat saattaneet vihdoin löytää vastauksen.

Tutkimuksessa hyödynnettiin NASA/ESA Solar Orbiterin keräämiä tietoja, avaruusalus, joka on varustettu erilaisilla instrumenteilla mittaamaan magneettikenttiä, aurinkotuulia ja suurienergisiä hiukkasia sekä ottamaan korkearesoluutioisia kuvia Auringon pinnasta. Läheisen lähestymisen aikana lokakuussa 2022 Solar Orbiterin Extreme Ultraviolet Imager (EUI) otti yksityiskohtaisia ​​kuvia pienistä plasmakaareista, kun taas polarimetrinen ja helioseisminen kamera (PHI) mittasi auringon pinnan magneettisen polariteetin samalla alueella.

Löydökset paljastivat, että pienet vaihtelut magneettisessa polariteetissa voivat aiheuttaa plasmakaarien muodostumista jopa hiljaisina auringon toiminnan aikoina. Tämä tarkoittaa, että vaikka Auringossa ei olisikaan voimakkaita purkauksia, kuten näkymiä ja auringonpurkausta, aktiivisuutta on silti riittävästi pitämään korona kuumana. Nämä pienimuotoiset pintamagneettikentät tarjoavat jatkuvan toiminnan kiehumisen, joka ylläpitää koronan korkeaa lämpötilaa.

Solar Orbiter on äskettäin lähestynyt aurinkoa uudelleen ja saanut vielä enemmän tietoa, jonka odotetaan paljastavan lisää salaisuuksia tähdestämme. Dynaamisen kiertoradansa ansiosta Solar Orbiter vie sen toisinaan lähemmäksi Aurinkoa kuin Merkuriusta, joten se mullistaa ymmärryksemme Auringosta ja sen dynamiikasta.

Tämä uraauurtava tutkimus valaisee Auringon koronan salaperäistä kuumennusmekanismia ja korostaa magneettikenttien ja plasmadynamiikan monimutkaista suhdetta. Solar Orbiterin lisätutkimukset ja havainnot syventävät edelleen ymmärrystämme Auringosta ja sen vaikutuksesta aurinkokuntaamme.

Viite:

– Chitta, LP, et ai. "Hiikivät pienimuotoiset pintamagneettikentät rakentavat hiljaisen Auringon koronan." The Astrophysical Journal Letters 956.1 (2023): L1.