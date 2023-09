SLAC:n päivitetty röntgenlaser tuottaa ensimmäiset röntgensäteet, mikä aloittaa uuden aikakauden tutkimuksessa

By

Linac Coherent Light Source (LCLS) -röntgenvapaiden elektronien laser (XFEL) Energiaministeriön SLAC National Accelerator Laboratoryssa on onnistuneesti luonut ensimmäiset röntgensäteet suuren päivityksen jälkeen. Tämä päivitys, joka tunnetaan nimellä LCLS-II, tarjoaa ennennäkemättömiä ominaisuuksia, jotka mullistavat röntgensäteitä käyttävän tieteellisen tutkimuksen.

Tutkijat ympäri maailmaa ovat innokkaita hyödyntämään päivitettyä röntgenlaseria edistääkseen tutkimusohjelmiaan. LCLS-II:n parannetut ominaisuudet antavat tutkijoille mahdollisuuden tutkia kvanttimateriaaleja ennennäkemättömällä resoluutiolla, mikä johtaa tietojenkäsittelyn ja viestinnän edistymiseen. Se mahdollistaa myös ohikiivien kemiallisten tapahtumien tutkimuksen kestävän teollisuuden ja puhtaan energiateknologian kehittämiseksi. Lisäksi tutkijat pystyvät tutkimaan biologisten molekyylien toimintoja uusien lääkkeiden kehittämiseksi ja tutkimaan tieteellisiä ilmiöitä nopeimmillaan.

Tämä saavutus on huipentuma yli vuosikymmenen työlle ja monivuotiselle, 1.1 miljardin dollarin päivitysprojektille, jossa on mukana tuhansia tutkijoita, insinöörejä ja teknikoita. Onnistunut röntgensäteiden sukupolvi on merkittävä virstanpylväs SLAC:n sitoutumisessa röntgentieteen edistämiseen.

XFEL:t ovat tehokkaita työkaluja, jotka tuottavat erittäin kirkkaita, erittäin lyhyitä röntgenvalopulsseja, joiden avulla tutkijat voivat tarkkailla molekyylien, atomien ja elektronien käyttäytymistä ennennäkemättömän yksityiskohtaisesti. XFELillä on ollut keskeinen rooli tieteellisissä läpimurroissa, mukaan lukien ensimmäisen "molekyylielokuvan" vangitseminen ja auringonvalon imeytymisen tutkiminen kasveissa ja levissä.

LCLS-II vie röntgentieteen aivan uudelle tasolle ja tuottaa jopa miljoona röntgenpulssia sekunnissa, mikä on merkittävä lisäys edeltäjäänsä verrattuna. Päivitetyn röntgenlaserin keskimääräinen kirkkaus on myös 10,000 XNUMX kertaa kirkkaampi kuin edeltäjänsä, mikä asettaa uuden maailmanennätyksen tehokkaimmille röntgenvalolähteille.

LCLS-II:n menestys on tulosta yhteistyöstä, jossa on mukana useita instituutioita, mukaan lukien viisi Yhdysvaltain kansallista laboratoriota ja yliopisto. Vallankumouksellinen suprajohtava kiihdytin, LCLS-II:n avainkomponentti, kehitettiin yhteistyössä Fermilabin ja Thomas Jefferson National Accelerator Facilityn kanssa.

LCLS-II:n parannettujen ominaisuuksien ansiosta tutkijoilla on uusia mahdollisuuksia edistää tietämystä useilla eri aloilla, mikä edistää puhdasta energiaa, perustieteellistä tutkimusta ja kansallisia turvallisuusaloitteita.

Lähde: SLAC National Accelerator Laboratory