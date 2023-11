Covid-19-pandemian hallituksen käsittelyn tutkinta jatkuu ylilääkärin lausunnolla

Ison-Britannian päälääkäri Sir Chris Whitty on odotetusti todistamassa käynnissä olevalle Covid-19-tutkimukselle tänään. Sir Whitty, josta tuli yksi maan tunnetuimmista hahmoista pandemian aikana, odotetaan viettävän koko tiistain näkemyksen hallituksen kriisin käsittelystä.

Tämä Sir Whittyn todistus seuraa entisen tieteellisen pääneuvonantajan Sir Patrick Vallancen äskettäistä esiintymistä, joka tarjosi näkemyksensä entisen pääministerin Boris Johnsonin ja hänen tiiminsä päätöksentekoprosessista. Sir Vallancen päiväkirjamerkinnät ovat antaneet poikkeuksellisia välähdyksiä hallituksen sisäiseen toimintaan tänä haastavana aikana.

Lady Hallett, joka johtaa tutkimusta, totesi maanantaina, että herra Johnson vaikutti "hämmästyneeltä" hänelle esitetyistä monimutkaisista tiedoista ja kaavioista. Oli tapauksia, joissa hän kamppaili säilyttääkseen tieteellistä tietoa, mikä johti kysymyksiin hallituksen päätöksenteosta ja pandemiaan reagoinnista.

Yksi kritiikkiä saanut aloite on herra Sunakin "Eat Out to Help Out" -ohjelma, joka käynnistettiin elokuussa 2020 tukemaan ravintoloita ja ruokapaikkoja sulkemisen jälkeen. Sir Whitty joutuu todennäköisesti kohtaamaan kysymyksiä, jotka liittyvät hänen aikaisempiin yksityisiin kommentteihinsa, joissa viitataan suunnitelmaan "syökää ulos auttamaan virusta". Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää täysin tällaisten hallituksen toimenpiteiden vaikutus ja tehokkuus.

Tutkimuksen edetessä on odotettavissa, että Sir Jonathan Van-Tam, Sir Whittyn entinen sijainen, toimittaa todisteita myös myöhemmin tällä viikolla. Näiden avainhenkilöiden todistukset valaisevat päätöksentekoprosessia ja hallituksen toimia ja myötävaikuttavat kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen Covid-19-pandemian hoidosta Isossa-Britanniassa.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Mikä on Covid-19-tutkimus?

Covid-19-tutkimus on tutkimus siitä, miten hallitus suhtautuu Covid-19-pandemiaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sen tavoitteena on arvioida päätöksentekoprosessia, toteutettuja politiikkoja ja yleistä vastausta kriisiin.

Kuka on Sir Chris Whitty?

Sir Chris Whitty on Yhdistyneen kuningaskunnan päälääkäri. Hän on ollut merkittävässä roolissa hallituksen neuvonantajana kansanterveysasioissa, erityisesti Covid-19-pandemian aikana.

Mikä on Sir Chris Whittyn todistuksen tarkoitus?

Sir Chris Whittyn todistuksen odotetaan antavan käsityksen siitä, miten hallitus suhtautuu Covid-19-pandemiaan. Häntä todennäköisesti kysytään keskeisistä päätöksistä, politiikoista ja aloitteista, kuten "Syö ulos auttaaksesi" -ohjelmasta.

Mikä on "Syö ulos auttaaksesi" -ohjelma?

"Eat Out to Help Out" -ohjelma oli hallituksen elokuussa 2020 käynnistämä aloite ravintola- ja ravintola-alan tukemiseksi sulkemisen jälkeen. Se tarjosi alennettuja aterioita rohkaistakseen ihmisiä syömään ulkona ja elvyttämään taloutta.