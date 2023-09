Tekoälyn tulevaisuutta käsittelevässä kirjassaan MIT:n professori Max Tegmark esittelee dystooppisen skenaarion, jossa koneet omaksuvat tavoitteita, jotka ovat haitallisia ihmiskunnalle, jos ne eivät pysty ymmärtämään tarkasti ja omaksumaan ihmisten etuja. Vaikka tämä saattaa tuntua kaukaa haetulta, omalla lajillamme on ihmisen älykkyyden nopean laajentumisen ansiosta ollut syvällinen vaikutus planeettaan ja muihin eläviin olentoihin.

Ihmiskunta, joka kohtasi kerran kriittisen hetken, jolloin jäljellä oli vain muutama tuhat yksilöä, edustaa nyt 36 prosenttia kaikista maapallon nisäkkäistä. Lisäksi 60 % koostuu eläimistä, kuten lehmistä, joita kasvatetaan ihmisravinnoksi. Vain 4 % on villieläimiä. Edistyksemme on johtanut muiden eläinten tilan vähenemiseen, mikä on johtanut kuudenteen massasukupuuttoon, joka on ensimmäinen yhden lajin aiheuttama. Tämä sukupuuttotapahtuma ei rajoitu yksittäisiin lajeihin, vaan se vaikuttaa evoluutiopuun kokonaisiin oksiin, ja suvut katoavat 35 kertaa nopeammin kuin viimeisten 65 miljoonan vuoden aikana.

Tutkijat ovat havainneet, että ainakin kolmasosa tunnetuista selkärankaisista kärsii väestön vähenemisestä ja ne ovat rajoittuneet pienempiin ekosysteemeihin. Esimerkiksi elefantteja oli kerran 10 miljoonaa 20-luvun alussa, mutta nykyään niitä on alle puoli miljoonaa, ja monissa maissa ei enää asu näitä upeita olentoja.

Kokonaisten sukujen häviäminen ei ainoastaan ​​häiritse ekosysteemejä, vaan vaikuttaa myös ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Suurpetoeläinten katoaminen tietyiltä alueilta on johtanut valkohäntäpeurojen ja hiirten populaation kasvuun, sillä ne ovat Lymen tautia levittävien punkkien isäntiä. Lisäksi luonnonvarojen liikakäyttö ja biologisen monimuotoisuuden tuhoutuminen edistävät sairauksien leviämistä eläinten ja ihmisten välillä, kuten Covid-19-pandemian yhteydessä on nähty.

Biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja investoiminen trooppisten metsien suojeluun, joissa biologinen monimuotoisuus on suurin, on ratkaisevan tärkeää ekosysteemien romahtamisen lieventämiseksi. Lisätuhojen estämiseksi tarvitaan kiireellisiä toimia, joihin liittyy merkittäviä investointeja. Jos jatkamme nykyisellä tiellämme, seuraukset voivat olla paljon katastrofaalisemmat kuin osaamme kuvitella.

