Hypoteettisen aikamatkailun simulointi ratkaisee kokeellisia ongelmia, tutkimusesityksiä

Cambridgen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet simulaation, joka osoittaa, kuinka kvanttiteorian ominaisuus, kietoutuminen, voi ratkaista ongelmia, jotka vaikuttavat mahdottomalta standardin fysiikan avulla. Physical Review Lettersissa julkaistu tutkimus tutkii kiistanalaista aihetta siitä, voivatko hiukkaset matkustaa ajassa taaksepäin, ja yhdistää sen kvanttimetrologiaan.

Kvanttikietoutuminen on ilmiö, jossa toisiaan lähellä olevat hiukkaset voivat pysyä yhteydessä myös erotettuina. Tämä on kvanttilaskennan perusta, jossa yhdistetyt hiukkaset suorittavat monimutkaisia ​​laskelmia, joita klassiset tietokoneet eivät pysty käsittelemään. Simulaatiossa kokeilija sotkee ​​kaksi hiukkasta, joista yhtä käytetään kokeessa. Saatuaan uutta tietoa kokeilija manipuloi toista hiukkasta muuttaakseen ensimmäisen hiukkasen menneisyyttä, mikä muuttaa kokeen tulosta.

Pääkirjailija David Arvidsson-Shukur selittää simulaation käyttämällä analogiaa lahjan lähettämisestä jollekin toivelistan perusteella. Kronologiaa kunnioittavassa tilanteessa on mahdotonta tietää etukäteen, mikä lahja lähetetään. Jos lähettäjä kuitenkin saa toivelistan lahjan lähettämisen jälkeen, simulaatio osoittaa, kuinka takautuvasti aikaisemman toimenpiteen muuttaminen voi varmistaa halutun lopputuloksen.

Simulaation epäonnistumisen suuren mahdollisuuden poistamiseksi tutkijat ehdottavat, että lähetetään suuri määrä kietoutuneita fotoneja ja käytetään suodatinta sen varmistamiseksi, että vain oikeat pääsevät kameraan. Yhteiskirjoittaja Aidan McConnell vertaa tätä useiden lahjojen lähettämiseen ja sen jälkeen vastaanottajalle ilmoittamiseen, mitkä toimitukset on hävitettävä halutun tuloksen perusteella.

Simulaation yhteys kvanttimetrologiaan on merkittävä teknologisten sovellusten kannalta. Alkuperäisiä fotoneja takautuvasti muuttamalla tutkijat voivat optimoida fotonien valmistusta kokeissa, vaikka ne ovat saavuttaneet näytteen.

Vaikka simulaation epäonnistumisen todennäköisyys on 75 %, tutkijat korostavat, että suodattimen tarve on rauhoittava. Se viittaa siihen, että simulaatio ei toimi johdonmukaisesti, vaan se on linjassa suhteellisuusperiaatteiden ja muiden teorioiden kanssa, jotka muodostavat nykyisen käsityksemme maailmankaikkeudesta.

Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus osoittaa aikamatkustusskenaarioiden simuloinnin mahdollisuudet ratkaista kokeellisia ongelmia ja parantaa kvanttikokeiden tuloksia.

Lähteet:

– Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.150202