Simons Foundation julkistaa itsenäisyyspalkintojen saajat

Simons Foundation on paljastanut 13 arvostetun Independence Awards -palkinnon saajaa, jotka tukevat tutkijoiden siirtymistä mentoroidusta koulutuksesta itsenäisiin tutkijatehtäviin. Jokainen stipendiaatti saa enintään kahden vuoden jatkotutkintotuen, mukaan lukien 85,000 10,000 dollarin vuosipalkan ja 600,000 XNUMX dollarin resurssi- ja ammatillisen kehityksen korvauksen. Saatuaan tenure-track tiedekunnan paikan, stipendiaat saavat apurahaa yhteensä XNUMX XNUMX dollaria kolmen vuoden aikana.

Kolme itsenäisyyspalkintoohjelmaa tarjotaan Simons Collaboration on the Global Brain (SCGB), Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB) ja Simons Foundation Autism Research Initiativen (SFARI) kautta. Näiden ohjelmien tavoitteena on saada stipendiaatit mukaan siirtymään kohti tutkimusriippumattomuutta.

SCGB:n ja SCPAB:n tarjoamat Transition to Independence (TTI) -palkinnot tarjoavat tukea neurotieteen tutkijoille. SCGB TTI -palkinnot keskittyvät suuren mittakaavan piirien tutkimiseen yhden solun resoluutiolla hermokoodauksen ja -dynamiikan ymmärtämiseksi, kun taas SCPAB TTI -palkinnot keskittyvät kognitiivisen ikääntymisen neurotieteeseen sairauden puuttuessa. Molemmat ohjelmat ovat avoimia neurotieteen aliedustettuihin ryhmiin kuuluville henkilöille, mukaan lukien vammaiset ja heikommassa asemassa olevat.

SFARI Bridge to Independence (BTI) -palkinto hyväksyy hakijoita erilaisista taustoista, jotka työskentelevät autismitieteen eri osa-alueilla, kuten genetiikan, molekyylimekanismien, piirien ja järjestelmien sekä kliinisen tieteen parissa. SFARI rohkaisee hakemuksia historiallisesti aliedustetuilta tai poissuljetuilta ryhmiltä.

Kaikista kolmen ohjelman stipendiaateista tulee osa oppimisyhteisöä, jotka osallistuvat ammatilliseen kehittymiseen ja yhteisöä rakentaviin toimiin. He osallistuvat työpajoihin, saavat tukea Simons Foundationin tutkijoilta ja henkilökunnalta, tapaavat määrättyjä ulkoisia mentoreita ja osallistuvat henkilökohtaisiin Simons Foundationin tutkijakokouksiin ja Independence Award -retriiteihin.

Vuoden 2024 itsenäisyyspalkintojen hakuaika alkaa 10. Lisätietoja palkinnoista löytyy Simons Foundation Independence Awards -tietosivulta.

Määritelmät:

SCGB: Simons Collaboration on the Global Brain

SCPAB: Simons Collaboration on Plasticity and Aging Brain

SFARI: Simons Foundation Autism Research Initiative

Lähteet:

– [Simons Foundation](simonsfoundation.org/independence-awards.html)