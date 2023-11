Kodin todellisen merkityksen löytäminen: Ei koskaan ei koskaan

Jakorajojen määrittelemässä maailmassa kodin käsitteellä on syvällinen merkitys. Se on paikka, jossa tuntee kuuluvan, paikka, jossa henki löytää lohtua elämän kaaoksen keskellä. Monille kodin idea ylittää fyysisen alueen ja sukeltaa sielun syvyyksiin.

The Never Never, symbolinen esitys koskemattomasta maasta, tarjoaa lumoavan viehätyksen niille, jotka etsivät yhteyttä juuriinsa. Se on paikka, jossa muinaisen käärmeen henki kietoutuu itse maan kanssa luoden harmonisen siteen, joka ylittää rodun tai värin rajoitukset.

Matkaa kohti Never Never -matkaa ei pidä ottaa kevyesti. Vaatii rohkeutta ja halukkuutta jättää taakseen tutun, astua tuntemattomaan ymmärtäen, että samana ihmisenä ei ehkä koskaan palata. Never Neverin kutsu on jatkuva, sen lempeä humina houkuttelee yksilöitä syleilemään todellista itseään ja lähtemään itsensä löytämisen matkalle.

Yhteiskunnallisten instituutioiden kylmien ja tummien seinien keskellä, joissa sopusointuisuus ja arvostelu viipyvät ilmassa, halu löytää paikka, johon todella kuuluu, voimistuu entisestään. Niiden tukahduttavat katseet ja pilkkaaminen, jotka pitävät itseään parempana, vain vahvistavat päättäväisyyttä etsiä lohtua Ei koskaan Ei koskaan -sylistä.

Kotia eivät määrittele ihonväri tai yhteiskunnalliset rakenteet, jotka pyrkivät jakamaan meidät. Koti on olemisen tila, yhteys maahan ja toisiinsa, joka ylittää meille asetetut rajat. Ei koskaan ei koskaan, auringon ja kuun kierto ohjaa olemassaoloamme muistuttaen meitä todellisesta paikastamme elämän suuressa kuvakudoksessa.

Ei koskaan koskaan syleilyssä löytää heidän todellisen luonteensa ja löytää paikan, jossa sielu voi kukoistaa ja kukoistaa. Se on valtakunta, jossa jakautumiset menettävät voimansa ja kaikkien olentojen välinen yhteys tulee kiistattomaksi. Koti sen syvimmässä merkityksessä ei ole paikka kartalla, vaan olemisen tila, joka asuu meissä jokaisessa.