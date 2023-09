Uusi tutkimus osoittaa, että varjo voi auttaa estämään korallien valkaisua

By

Australian Southern Cross -yliopiston äskettäinen tutkimus on löytänyt mahdollisen ratkaisun korallien vaalenemisen estämiseen: varjo. Korallien valkaisu, josta on tullut maailmanlaajuisesti epidemia veden lämpötilan nousun vuoksi, on aiheuttanut merkittäviä vahinkoja riutalle, mukaan lukien kuuluisalle Suurelle valliriutalle.

Tutkimuksen johtavan kirjoittajan Peter Butcherinen mukaan Isoa valliriutta on välittömässä ilmastonmuutoksen uhan alla, ja se on kokenut neljä massavalkaisutapahtumaa vuodesta 2016 lähtien. Tuleva kesä 2023-24 aiheuttaa kohonneen riskin El Niño -olosuhteiden ja korkeampien olosuhteiden vuoksi. veden lämpötilat. Tämä yhdistettynä ilmastonmuutoksen tuleviin seurauksiin, kuten meren helleaaltojen ja myrskyjen yleistymiseen, muodostaa merkittävän vaaran riutalle.

Vaikka pyrkimykset ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat elintärkeitä, ne eivät enää riitä suojelemaan Ison Valliriutaa. Siksi RRAP:n (RRAP) Cooling and Shading -aliohjelman tutkijat keskittyivät tutkimaan koralliriuttojen varjostuksen tehokkuutta valkaisua vastaan.

Tutkimus tuotti positiivisia tuloksia, jotka osoittivat, että jopa osittainen varjostus osan päivästä voi tehokkaasti vähentää valkaisua. Auringonvaloa 30 % vähentyneen auringon keskipäivän aikaan neljän tunnin ajan havaittiin hidastavan valkaisua matalissa, termisesti kuormitetuissa koralleissa.

Nämä havainnot antavat mahdollisuuden erilaisille ihmisen toimille koralliekosysteemien auttamiseksi. Keinotekoiset päällysteet, kuten varjostinkankaat, ovat yksi mahdollinen ratkaisu, mutta niiden välillisten vaikutusten ymmärtäminen vaatii lisätutkimusta. Toinen lupaava vaihtoehto on keinotekoisten sumujärjestelmien käyttö, jotka voivat tarjota varjoa vaikuttamatta korallien ekosysteemiin. Lisätutkimusta ja -kehitystä tarvitaan kuitenkin ennen laajennettua käyttöönottoa kentällä.

Tutkimus korostaa innovatiivisten lähestymistapojen merkitystä koralliriuttojen suojelemiseksi ja kiireellistä tarvetta toimia näiden elintärkeiden ekosysteemien säilyttämiseksi.

Määritelmät:

– Korallin valkaisu: Prosessi, jossa korallit karkottavat kudoksissaan elävät symbioottiset levät ympäristöstressien, kuten korkean veden lämpötilan, aiheuttamina.

– Great Barrier Reef: Maailman suurin koralliriuttajärjestelmä, joka sijaitsee Queenslandin rannikolla, Australiassa.

– Varjostus: Vähentää koralliin pääsevän auringonvalon määrää suojaamalla tai käyttämällä keinotekoisia menetelmiä.

– El Niño: Ilmastomalli, jolle on ominaista Tyynenmeren lämpeneminen, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia sääolosuhteisiin maailmanlaajuisesti.

– Meren lämpöaallot: kausia, jolloin meren vesi on poikkeuksellisen lämmintä.

– Ilmastonmuutos: Ihmisen toiminnan, erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen, aiheuttamat pitkän aikavälin muutokset lämpötilassa ja säässä.

Lähteet:

– Tutkimus julkaistiin Frontiers in Marine Science -lehdessä, jonka suoritti Australian Southern Cross University

– Lainaus Peter Butcherinen, Australian Southern Crossin yliopiston tutkija, julkaistu Newsweekin haastattelussa