Uusia näkemyksiä planeetan muodostumisesta ALMA Observationsilta

Viimeaikaiset Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) -havainnot ovat antaneet uusia näkemyksiä planeetan muodostumisen alkuvaiheista. ALMA:n ottamissa kuvissa näkyy nuori tähti ja kiekko ilman ilmaisia ​​aukkoja, mikä herättää kysymyksen siitä, onko tämä hetki, jolloin planeetat alkavat muodostua.

Tähdet muodostuvat jättimäisten molekyylipilvien sisällä, missä nuoret prototähdet alkavat pyöriä ja muodostavat protoplanetaarisia kiekkoja, jotka koostuvat kaasusta ja pölystä. Nämä levyt ovat planeettojen syntypaikkoja, ja aine paakkuuntuu yhteen muodostaen protoplaneettoja ja planetesimaaleja. ALMA:n kaltaiset teleskoopit voivat havaita näiden muodostavien planeettojen luomat levenevät kaistat protoplaneettalevyissä.

ALMA on suunniteltu voittamaan näiden levyjen kuvantamisen haasteet, koska ne ovat peittyneet pölyyn, joka estää suurimman osan valosta. ALMA pystyy havaitsemaan millimetri- ja submillimetriaallonpituuksia, joten se voi siepata näiltä levyiltä tulevat heikkoja signaaleja. Vuosien varrella ALMA on kuvannut lukuisia protoplanetaarisia levyjä, joiden välit osoittavat muodostuvien planeettojen olemassaolon.

Tuore tutkimus keskittyi prototähteen nimeltä DG Taurus, joka on vain noin miljoona vuotta vanha. DG Taurusta ympäröivä levy on sileä, eikä siinä ole havaittavissa olevia alusrakenteita, kuten renkaita tai rakoja. Tämä viittaa siihen, että planeettoja ei ole vielä muodostunut, mikä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia planeetan muodostumisen alkuolosuhteita.

Yksi tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista on pölyn koon ja jakautumisen muutos noin 40–45 tähtitieteellisen yksikön (AU) etäisyydellä tähdestä. Tämä muutos voi johtua häkärajan läsnäolosta, jonka yli pölyn koko kasvaa. Jäädytettyjen hiilimonoksidimolekyylien (CO) uskotaan olevan "tahmeampia" kuin hiilidioksidi (CO2) -molekyylit CO-jäärajan sisällä, mikä johtaa monimutkaisten orgaanisten molekyylien (COM) muodostumiseen tämän viivan ulkopuolelle.

COM:illa on ratkaiseva rooli elämän edellyttämässä monimutkaisessa kemiassa, vaikka niiden erityisestä roolista maapallon kaltaisten hiilipohjaisten elämänmuotojen kehityksessä keskustellaan edelleen. COM:iden löytäminen 40-45 AU:n linjan yli hyvin nuorelta levyltä avaa uusia mahdollisuuksia planeettojen muodostumisen ja kehityksen ymmärtämiseen.

Tutkimalla tasaisia ​​levyjä, kuten DG Taurusta, tiedemiehet voivat saada arvokkaita näkemyksiä planeettojen lopulta muodostumisesta ja planeettajärjestelmien monimuotoisuudesta. ALMAn jatkuvat protoplanetaaristen levyjen havainnot auttavat ymmärtämään planeettojen muodostumista ja elämän syntymisen edellytyksiä.

Lähteet: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), The Astrophysical Journal