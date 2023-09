Pegasuksen suuren aukion nousu yötaivaalla

Yksi tunnetuimmista tähtiryhmistä, Suuri Pegasuksen aukio, alkaa nousta korkeammalle yötaivaalla tällä kaudella. Koko syyskuun iltaisin itään katsottuna Suuri aukio on nähtävissä sen nousevan korkeammalle horisontin yläpuolelle.

Suuri aukio koostuu neljästä yhtä kirkkaasta tähdestä: Scheat, Alpheratz, Markab ja Algenib. Nämä tähdet edustavat kreikkalaisen mytologian siivellisen hevosen Pegasuksen "ruumista". Suureen aukioon tutustuminen voi auttaa Pegasuksen tähdistön tunnistamisessa, ja sitä voidaan käyttää myös läheisen tähden 51 Pegasin paikantamiseen, joka on ensimmäinen eksoplaneetta, joka on koskaan löydetty aurinkomme kaltaisen pääsarjatähden ympäriltä.

Suuri aukio ei ole virallinen tähtikuvio, vaan pikemminkin asterismi, tunnistettavissa oleva tähtikuvio yötaivaalla. Se voi näyttää enemmän "suurelta timantilta" kallistetun asennon vuoksi, ja yksi tähti, Algenib, on alaspäin. Vaikka se saattaa näyttää tyhjältä, sen keskustassa on muutamia merkittäviä tähtiä, ja Suurten järvien alueen anishinaabe-kansalaisille neliö edustaa hirven vartaloa.

Scheatin ja Markabin välisen linjan oikealla puolella on 51 Pegasi, joka tunnetaan myös nimellä Helvetios. Tämä kellertävä tähti asuu eksoplaneetalla 51 Pegasi b, joka on ensimmäinen planeetta, joka on koskaan löydetty kiertävän aurinkoa muistuttavaa tähteä. Se on Jupiterin kokoinen planeetta, joka kiertää tähtiään paljon lähempänä aurinkoa kuin Maa.

Sekä Suuren aukion että Pegasuksen tähdistölle optimaalinen katselupaikka saavutetaan lokakuussa, muutama tunti auringonlaskun jälkeen. Jos haluat tarkkailla näitä tähtiä, on suositeltavaa käyttää kiikareita tai kaukoputkia. Lisäksi näistä taivaallisista nähtävyyksistä voidaan ottaa kuvia oikeiden laitteiden ja tekniikoiden avulla.

Suuren Pegasuksen aukion nousu yötaivaalla on jännittävä tapahtuma tähtien katselijoille ja taivaan harrastajille. Tutustumalla tähän näkyvään asterismiin tarkkailijat voivat tutkia Pegasuksen tähdistön ihmeitä ja lähellä olevaa tähti 51 Pegasi kiehtovalla eksoplaneettallaan.

