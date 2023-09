Neptunus oppositiossa: Milloin ja miten tarkkailla jääjättiläistä

By

Neptunus, kahdeksas planeetta auringosta ja aurinkokuntamme kaukaisin planeetta, on oppositiossa tiistaina 19. syyskuuta. Tämä tarkoittaa, että se on suorassa linjassa auringon ja maan kanssa, planeettamme ollessa keskellä. Lisäbonuksena Neptunus tekee myös lähimmän lähestymisensä Maata, joka tunnetaan nimellä perigee, suunnilleen samaan aikaan. Tämä saa kaukaisen planeetan näyttämään suuremmalta ja kirkkaammalta yötaivaalla, mikä luo erinomaisen mahdollisuuden havainnointiin.

New York Citystä Neptunus nousee itään noin klo 6 EDT ja tulee näkyviin muutaman tunnin kuluttua. Korkeimmillaan taivaalla, noin klo 58 EDT keskiviikkona 12. syyskuuta, Neptunus on 51 astetta horisontin yläpuolella. Se tulee sijaitsemaan Kalojen tähdistössä.

On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka Neptunus on perigeellä, Maa ja jääjättiläinen ovat silti uskomattoman kaukana toisistaan. Tämän lähimmän lähestymisen aikana Neptunus on edelleen noin 2.7 miljardin mailin päässä planeettamme. Perspektiivin tarjoamiseksi Maata ja Marsia erottaa keskimäärin 140 miljoonan mailin etäisyys. Tämä tarkoittaa, että Marsin ja Maan välinen keskimääräinen etäisyys voisi sopia Maan ja Neptunuksen väliin lähes 20 kertaa enemmän.

Valtavan etäisyydensä vuoksi Neptunusta ei voi nähdä taivaalla paljain silmin. Sen leveys on 31,000 50,000 mailia (XNUMX XNUMX kilometriä), noin neljä kertaa Maan kokoinen, mikä tekee siitä neljänneksi suurimman planeetan aurinkokuntamme. Neptunuksen näkyvyys edellyttää kuitenkin kaukoputken tai laadukkaan kiikarin käyttöä ja suotuisia sääolosuhteita.

Jos olet kiinnostunut tarkkailemaan Neptunusta tai ottamaan valokuvia yötaivaasta, saatavilla on useita resursseja. Space.com tarjoaa oppaita parhaista kaukoputkista, kiikareista, kameroista ja objektiiveista astrovalokuvaukseen. Jos onnistut kuvaamaan Neptunusta oppositiossa, voit jopa lähettää kuvasi ja tietosi osoitteeseen [sähköposti suojattu] mahdollisuuden jakaa ne muiden avaruusharrastajien kanssa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Neptunuksen vastustus ja maan läheisyys tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tarkastella ja tutkia tätä kaukaista jääjättiläistä. Hyödyntämällä asianmukaisia ​​laitteita ja löytämällä sopivan paikan, taivaankatselijat voivat ihailla aurinkokuntamme ihmeitä.

Lähteet:

- Taivaalla

- space.com