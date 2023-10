Etelämantereen merijään väheneminen lisää huolta maapallolla ja Uudessa-Seelannissa

By

Antarktiksen tiedealustan hätähuippukokous Wellingtonissa on herättänyt vakavaa huolta Etelämantereella tapahtuvista hälyttävistä muutoksista, erityisesti merijään merkittävästä vähenemisestä kuluneen talven aikana. Kaksi merkittävää tiedealustan jäsentä, professori Nick Golledge ja tohtori Bella Duncan, molemmat Wellingtonin Victorian yliopiston Etelämanner-tutkimuskeskuksesta, ovat ilmaisseet huolensa Etelämantereen merijään vähentymisen vaikutuksista maailmanlaajuiseen yhteisöön, mukaan lukien Uusi-Seelanti.

Hiljattain julkaistussa Communications Earth and Environment -lehdessä julkaistussa artikkelissa kiinnitettiin huomiota Etelämantereen merijään ennätysmäärään, joka havaittiin helmikuussa 2023, mikä viittaa siihen, että valtamerten lämpeneminen on vaikuttanut jään työntämiseen uuteen vähäiseen tilaan. Tämä osoittaa, että Etelämantereen merijääpeitteen taustalla olevat prosessit ovat saattaneet muuttua.

Professori Nick Golledgen mukaan ilmastomallit ennustavat Etelämantereen merijään jatkuvan vähenemisen tulevina vuosikymmeninä jopa tiukoilla kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisskenaarioilla. Merijään väheneminen on kriittinen huolenaihe, koska sillä on ratkaiseva rooli Etelämantereen pohjaveden, yhden planeetan tärkeimmistä valtamerivirroista, muodostumisessa. Sen leviämisen häiriintymisellä on kauaskantoisia vaikutuksia maailmanlaajuiseen ilmastoon, mukaan lukien Wairarapan alue. Lisäksi merijään väheneminen muodostaa merkittävän uhan keisaripingviineille, koska ne ovat suuresti riippuvaisia ​​siitä lisääntyessään.

Tohtori Bella Duncan jakaa professori Golledgen huolen. Etelämantereen ympäristön historiallisten tietojen tutkiminen osoittaa, että nykyiset muutokset todennäköisesti jatkuvat, mikä johtaa merkittäviin vaikutuksiin paikalliseen ja globaaliin ilmastoon, merenpintaan ja ekosysteemeihin. Pyörremyrsky Gabriellen aiheuttamat tuhot tänä vuonna olivat jyrkkä esimerkki lämpimämmän ilmakehän seurauksista, mikä sitoo enemmän vettä ja lisää sademäärää. Äärimmäisempien ilmasto-ilmiöiden odotettaessa kiireelliset toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat yhä tärkeämpiä, kun ilmastotutkijat kamppailevat kertoakseen tilanteen kiireellisyydestä.

