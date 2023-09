Ihmiset menettävät useita oksia elämänpuussa, tutkimustulokset

Uusi tutkimus varoittaa kuudennen ihmisen toiminnan aiheuttaman massasukupuuton uhasta, ja todetaan, että ihmiset johtavat kokonaisten "elämänpuun" oksien menettämiseen. Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä julkaistu tutkimus on ainutlaatuinen, koska se tutkii kokonaisten sukujen sukupuuttoon kuolemista yksittäisten lajien sijaan.

Tutkijat keskittyivät selkärankaisiin (kalaa lukuun ottamatta) ja havaitsivat, että 5,400 73 tutkitusta suvusta 500 oli kuollut sukupuuttoon viimeisen XNUMX vuoden aikana, ja suurin osa niistä oli kadonnut viimeisen kahden vuosisadan aikana. Tämä sukupuuttoon kuoleminen on paljon korkeampi kuin mitä fossiilisten arvioiden perusteella voitaisiin odottaa.

Ihmisen toiminnan, kuten elinympäristöjen tuhoamisen, liikakalastuksen ja metsästyksen, pidetään tämän sukupuuttokriisin ensisijaisena syynä. Yhden suvun katoamisella voi olla kauaskantoisia seurauksia koko ekosysteemille. Tutkimuksen toinen kirjoittaja Gerardo Ceballos korostaa tilanteen kiireellisyyttä ja totesi: "Huolemme on, että... menetämme asioita niin nopeasti, että se merkitsee meille sivilisaation romahdusta."

Vaikka kaikki asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että nykyinen sukupuuttoon kuoleminen on hälyttävää, on kiistanalainen, onko kyseessä kuudes massasukupuutto. Tiedemiehet määrittelevät massasukupuuton 75 %:n lajeista häviämisenä lyhyen ajan kuluessa. Havaijin yliopiston biologin Robert Cowien mukaan tätä määritelmää käyttäen kuudetta massasukupuuttoa ei ole vielä tapahtunut.

Kuitenkin tutkimuksen havainnot kokonaisten elämänpuun oksien katoamisesta korostavat tilanteen vakavuutta. Tämä tutkimus osoittaa, että tarvitaan kiireellisiä toimia biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ihmiskunnan tulevaisuuden suojelemiseksi.

