Ihmiset menettävät elämänpuun kokonaisia ​​oksia, varoittaa uusi tutkimus

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) -julkaisussa äskettäin julkaistu tutkimus on paljastanut, että ihmiset aiheuttavat "elämänpuun" kokonaisten oksien sukupuuttoon, mikä herättää huolta mahdollisesta kuudennesta massasukupuutosta. Meksikon kansallisen autonomisen yliopiston tutkijoiden suorittamassa tutkimuksessa keskitytään kokonaisten sukujen sukupuuttoon, jotka ovat lajien ja perheiden välisiä luokituksia.

Toisin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, joissa tutkittiin vain yksittäisten lajien häviämistä, tämä tutkimus analysoi kokonaisten sukujen katoamista. Se on merkittävä panos, koska se antaa syvemmän ymmärryksen nykyisestä sukupuuttoon kuolemista. Professori Gerardo Ceballos, yksi tutkimuksen tekijöistä, korostaa, että sukupuuttokriisi on yhtä vakava kuin ilmastonmuutoskriisi, mutta se jätetään usein huomiotta.

Tutkiessaan Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) tietoja, tutkijat havaitsivat, että 73 sukua on kuollut sukupuuttoon viimeisen 500 vuoden aikana, ja suurin osa sukupuuttoon kuolleista tapahtui viimeisen kahden vuosisadan aikana. Tämä on hälyttävää, sillä aikaisempien sukupuuttoon liittyvien sukupuuttojen perusteella vain kaksi sukua olisi pitänyt menettää samalla aikavälillä.

Tutkimus pitää ihmisen toiminnan, kuten elinympäristöjen tuhoutumisen, liikakalastuksen ja metsästyksen, pääasiallisina syinä sukupuuttoon. Jopa yhden suvun katoamisella voi olla kauaskantoisia seurauksia ekosysteemeille. Tutkijat uskovat, että tarvitaan kiireellisiä toimia sivilisaatioiden menetyksen ja romahtamisen estämiseksi.

Vaikka asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että nykyinen sukupuuttoon kuoleminen on hälyttävää, se täyttääkö kuudennen massasukupuuton kriteerit edelleen keskustelunaiheena. Massasukpuutto määritellään 75 %:n lajeista häviämiseksi lyhyessä ajassa. Kuitenkin, jos nykyiset sukupuuttoluvut jatkuvat tai lisääntyvät, massasukupuutto on todennäköistä.

Tutkimuksen tekijät korostavat tarvetta asettaa etusijalle luontotyyppien suojelu ja ennallistaminen uusien sukupuuttojen estämiseksi. He uskovat, että on edelleen mahdollista pelastaa monia sukuja, jos ryhdytään välittömiin toimiin.

Lähteet: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Määritelmät:

Suvut: Elävien olentojen luokituksessa suku on lajin ja perheen välinen järjestys.

Laji: Ryhmä organismeja, joilla on samanlaiset ominaisuudet ja jotka voivat lisääntyä tuottaakseen hedelmällisiä jälkeläisiä.

Joukkosukupuutto: Lajejen huomattavan prosenttiosuuden nopea häviäminen lyhyessä ajassa, mikä johtaa suuriin ekologisiin ja evoluutiollisiin muutoksiin.

Elämänpuu: Metaforinen esitys eri lajien välisistä suhteista, jäljittää niiden evoluutiohistorian takaisin yhteiseen esi-isään.