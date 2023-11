Uudet simulaatiot työntävät avaruustutkimuksen rajoja jäisissä muukalaisilmakehissä

21 – Kun tiedemiehet jatkavat avaruustutkimuksen rajojen työntämistä, Euroopan avaruusjärjestön (ESA) uusi tutkimus valaisee Uranuksen ja Neptunuksen vieraissa ilmakehissä navigoinnin haasteita. Suorittamalla simulaatioita Oxfordin yliopiston hypersonic-plasma T2023 Stalker -tunnelissa ESA pyrkii vapauttamaan mahdollisuudet tuleville tehtäville näille arvoituksellisille jääjättiläisille.

Hypersonic plasma T6 Stalker Tunnel on Euroopan nopein tuulitunneli, jonka kyky tuottaa yli 20 kilometriä sekunnissa tuulivirtauksia. Tämä poikkeuksellinen nopeus on välttämätön toistaakseen suuren nopeuden olosuhteet, jotka avaruusaluksen on kestettävä kulkiessaan näiden kaukaisten planeettojen vihamielisen ilmakehän läpi. Lisäksi Stuttgartin yliopiston High Enthalpy Flow Diagnostics Group (HEFDiG) Saksassa lisäsi asiantuntemustaan ​​käyttämällä samanlaista tuulitunnelia testeihin.

ESAn aerotermodynamiikkainsinööri Louis Walpot korostaa tärkeimpiä haasteita, joita kohdataan lähetettäessä luotain Uranuksen ja Neptunuksen ilmakehään. Näiden koettimien on kestettävä korkeita paineita ja lämpötiloja, mutta niiden on myös kestettävä ainutlaatuisten kaasujen, kuten vedyn, heliumin ja metaanin, pommitukset.

HEFDiG:n suorittamat simulaatiot havainnollistavat elävästi valtavia olosuhteita, joita luotain kokisi saapuessaan jääjättiläisen ilmakehään. Videon simuloitu luotain kestää armottoman hyökkäyksen vieraiden kaasujen taholta, mikä korostaa entisestään vankkojen lämpösuojajärjestelmien ja edistyneen suunnittelun tarvetta toiminnan kannalta kriittisten laitteiden selviytymisen varmistamiseksi.

Tällä hetkellä Uranukseen saapuvan luotain tavoitenopeus on noin 25 kilometriä sekunnissa. Tutkijat ovat kuitenkin pystyneet saavuttamaan vain simuloidun nopeuden, joka on jopa 19 kilometriä sekunnissa. Valmistellakseen tietä tuleville tehtäville näille kaukaisille planeetoille Walpot korostaa tarvetta päivittää olemassa olevia testauslaitoksia, jotta se toistaa tarkasti Uranuksen ja Neptunuksen ilmakehän koostumukset ja nopeudet.

Tämä tutkimus merkitsee ratkaisevaa askelta kohti Uranuksen ja Neptunuksen jäisten ilmapiirien mysteerien avaamista. Samalla kun ESA jatkaa mahdollisuuksien tutkimista, tiedemiehet ja insinöörit työskentelevät väsymättä voittaakseen lukuisat esteet, jotta ihmiskunta voisi ymmärtää näitä kiehtovia taivaankappaleita.

