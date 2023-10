Tiedemiehet käyttävät teleskooppeja tarkkaillakseen psykeasteroidia infrapunassa

Southwest Research Instituten tutkijat käyttävät teleskooppeja tarkkaillakseen Psyche-asteroidia infrapunassa, mikä tarjoaa tärkeän kontekstin NASAn tulevalle Psyche-tehtävälle. Psyche-asteroidi, jonka halkaisija on noin 140 mailia, on yksi Marsin ja Jupiterin välisen pääasteroidivyöhykkeen suurimmista esineistä. Sen uskotaan olevan tiheä, metallinen jäännösydin epäonnistuneelta planeetalta.

Tohtori Stephanie Jarmak käyttää James Webbin avaruusteleskooppia (JWST) etsiäkseen vesimerkkejä Psychen metallipinnalta. Tämä auttaa määrittämään, onko asteroidilla vettä hydroksyylin muodossa vai todellista vettä. Tohtori Anicia Arredondo puolestaan ​​tutkii eroja Psychen koostumuksessa sen pinnan eri kohdissa käyttämällä Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) keräämiä tietoja.

Näiden teleskooppien infrapunahavainnot täydentävät Psyche-avaruusaluksen saamia tietoja. JWST- ja SOFIA-havainnot antavat arvokkaita näkemyksiä asteroidin koostumuksesta ja auttavat tutkijoita ymmärtämään sen alkuperää ja historiaa.

Psyche on edelleen arvoituksellinen, ja sen pinnalla on ristiriitaisia ​​aikaisempia havaintoja ja vihjeitä nesteytymisestä. Tulevan Psyche-avaruusaluksen tarkoituksena on selvittää tämän metallisen asteroidin mysteerit ja tarjota lisää selkeyttä. Tehtävän on määrä käynnistyä 5. lokakuuta 2023, ja sen odotetaan saapuvan asteroidille elokuussa 2029.

Psychen kaltaiset metalliasteroidit ovat harvinaisia ​​aurinkokunnassa, joten se on kiehtova tutkimuskohde. Se voisi tarjota tutkijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä planeetan sisälle ja saada näkemyksiä planeettojen muodostumisprosesseista. Psychen epätavallisilla ominaisuuksilla on kuitenkin myös potentiaalia yllättää tutkijat ja haastaa olemassa olevat teoriat.

Meneillään olevat havainnot erilaisilla infrapunatekniikoilla tuottavat edelleen hämmentäviä tuloksia, jotka vaativat lisätutkimuksia. Tämä korostaa tulevan Psyche-tehtävän tärkeyttä, joka antaa kattavan käsityksen tästä kiehtovasta asteroidista.

Lähde: Southwest Research Institute