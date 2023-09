Tutkijat löytävät piidioksidilla päällystettyjen nanotimanttien kemiallisen mekanismin kvanttilaskentaa ja bioleimausta varten

San Josen osavaltion yliopiston (SJSU) tutkijat ovat paljastaneet sidosmekanismin, joka on vastuussa yhtenäisten piidioksidikuorten muodostumisesta nanotimanteille. Ryhmä käytti SLAC National Accelerator Laboratoryn Stanford Synchrotron Radiation Lightsourcen (SSRL) tuottamia tehokkaita röntgensäteitä nanomateriaalien tutkimiseen. ACS Nanoscience Au -lehdessä julkaistut tulokset antavat tärkeitä näkemyksiä piidioksidilla päällystettyjen nanotimanttien luomiseen liittyvästä kemiasta.

Nanotimantit ovat erittäin pieniä synteettisiä timantteja, joilla on merkittäviä ominaisuuksia. Pienestä koostaan ​​​​huolimatta nanotimanteilla on täydelliset hiilihilat, ja ne voivat reagoida magneettikenttiin, sähkökenttiin ja valoon huoneenlämmössä. Nämä ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät nanotimanteista sopivia erilaisiin sovelluksiin, kuten kvanttilaskentaan ja solujen bioleimaukseen.

Nanotimanttien toimivuuden parantamiseksi tutkijat ovat päättäneet pinnoittaa timanttihiukkaset piidioksidilla. Piidioksidi tarjoaa sileän ja suojaavan kuoren nanotimanteille, mutta mahdollistaa myös pinnan muokkaamisen. Lisäämällä erityisiä tunnisteita piidioksidipinnoitteeseen tutkijat voivat ohjata nanotimantteja kohdistamaan tiettyihin soluihin tai paikkoihin. Tällä nanotimanttien liikkeen ohjauksella on merkittäviä vaikutuksia biolääketieteen ja biotekniikan sovelluksiin.

Yli vuosikymmenen ajan tutkijat ovat olleet ymmällään nanotimanttien piidioksidipinnoitteen muodostumisen takana olevasta mekanismista. SJSU:n tutkijat havaitsivat, että nanotimanttien pinnalla olevilla alkoholikemiallisilla ryhmillä on ratkaiseva rooli piidioksidikuorten kasvun edistämisessä. He havaitsivat, että ammoniumhydroksidin lisääminen etanolin kanssa päällystysprosessin aikana johtaa näiden alkoholiryhmien muodostumiseen.

SJSU:n tutkijat käyttivät SSRL:n röntgenlaitteita tutkiakseen piidioksidipinnoitteen alla piilossa olevia pintoja. He käyttivät siirtymäreuna-anturia, erittäin herkkää lämpömittaria, havaitsemaan lämpötilan muutokset ja muuttamaan ne röntgenenergiaksi. Röntgenabsorptiospektroskopian (XAS) avulla ryhmä tutki nanotimanttien pintoja ja mittasi piidioksidipinnoitteen paksuutta nanometrin asteikolla. Tulokset osoittivat XAS:n tehokkuuden tutkittaessa upotettuja materiaaleja, kuten nanotimantteja.

Piidioksidipinnoitettujen nanotimanttien sidosmekanismin ymmärtämisestä saatu tieto avaa uusia mahdollisuuksia tutkijoille. Abraham Wolcott, tutkimuksen päätutkija, aikoo tutkia muiden materiaalien, kuten titaanin ja sinkkioksidien, käyttöä nanotimanttien päällystämiseen. Nämä vaihtoehtoiset pinnoitteet voisivat edelleen laajentaa nanotimanttien sovelluksia kvanttitunnistuksessa ja biologisessa merkinnässä.

Tämän tutkimuksen tulokset tarjoavat arvokkaita näkemyksiä nanotimanttipinnoitteiden kemiasta ja tarjoavat mahdollisuuksia piidioksidikuoren optimointiin ja muiden pinnoitemateriaalien tutkimiseen. Ymmärtämällä paremmin piidioksidilla päällystettyjen nanotimanttien takana olevan kemiallisen mekanismin tutkijat voivat jatkaa näiden pienten timanttien potentiaalin vapauttamista kvanttilaskenta- ja bioleimaussovelluksissa.

Lähde:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033