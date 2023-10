Suurin Marsilla tallennettu maanjäristys paljastaa tektonisen aktiivisuuden

By

NASAn InSight-laskeutuja havaitsi äskettäin 4.7 magnitudin järistyksen Marsissa, joka on suurin järistys, joka on koskaan havaittu planeetalla. Vaikka tämä saattaa tuntua pieneltä verrattuna maanjäristyksiin, se on merkittävä naapuriplaneetallemme. Aluksi tutkijat epäilivät meteoriitin törmäyksen aiheuttaneen järistyksen, mutta törmäyskraatterin etsiminen paljastui tyhjäksi. Tämä sai tutkijat päättelemään, että järistyksen aiheutti todella tektoninen aktiivisuus Marsin sisätiloissa.

"Päätimme, että suurin InSightin näkemä järistys oli tektoninen, ei isku. Tämä on tärkeää, koska se osoittaa, että Marsin virheet voivat isännöidä raskaita marsjäristyksiä", sanoi johtava kirjoittaja Ben Fernando, planeettatieteilijä Oxfordin yliopistosta. Geophysical Research Letters -lehdessä julkaistut havainnot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä Marsin geologisista prosesseista.

Toisin kuin Maalla, jonka levytektoniikka aiheuttaa maanjäristyksiä, Marsilla on yksi kiinteä levy. Planeetta kuitenkin kutistuu ja jäähtyy edelleen hitaasti, mikä voi johtaa liikettä ja aktiivisia vikoja Marsin kuoreen. Nämä viat voivat laukaista maanjäristyksiä, jopa ilman aktiivisia levytektonisia prosesseja.

Tutkimusryhmä päätti, että 4.7 magnitudin järistys sai alkunsa Al-Qahira Vallisin alueelta, noin 1,200 XNUMX mailia kaakkoon InSightin sijainnista. Tämän järistyksen aikana vapautunut energia ylitti kaikkien muiden InSightin havaitsemien järistysten energian. Aiemmin useimmat marsquales liittyivät Cerberus Fossae -nimiseen alueeseen InSightista itään. Tämän voimakkaan järistyksen alkuperä hämmentyi tutkijoita, koska siellä ei ollut havaittavissa olevia pinnan piirteitä, jotka osoittaisivat käynnissä olevia tektonisia prosesseja.

Iskukraatterin puuttuminen törmäyksen todisteiden etsimisessä on merkittävä virstanpylväs Marsin seismisten signaalien tulkinnassa. Marsin seismisen toiminnan ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää ihmisten tuleville tehtäville planeetalle. Kun NASA suunnittelee tulevia tehtäviä, Marsin geologisen historian ja seismisen toiminnan ymmärtäminen on välttämätöntä.

Kaiken kaikkiaan jokaisella InSightin havaitsemalla seismisellä tapahtumalla on ratkaiseva rooli Punaisen planeetan geologisen historian paljastamisessa. Se valaisee Marsin sisäosia ja evoluutiota ja tarjoaa arvokkaita näkemyksiä seismisen toiminnan jakautumisesta planeetalla. Tämä tieto on elintärkeää suunniteltaessa tulevia ihmisten Marsiin suuntautuvia tehtäviä.

Lähde: Geophysical Research Letters, Oxfordin yliopisto, Imperial College London