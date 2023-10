Tutkijat havaitsivat, että tektoninen aktiivisuus aiheuttaa Marsin suurimman järistyksen

By

NASAn InSight-laskeutuja havaitsi Marsissa 4.7 magnitudin maanjäristyksen, joka on suurin planeetalla koskaan havaittu järistys. Aiemmat teoriat ehdottivat, että meteoriitin törmäykset aiheuttivat nämä "marsjäristyksiä", mutta törmäyskraatterin puuttuminen sai tutkijat päättelemään, että järistyksen aiheutti tektoninen aktiivisuus Marsin sisällä. Tämä löytö tarjoaa syvemmän ymmärryksen planeetan geologisista prosesseista.

Löytö haastaa ajatuksen siitä, että Mars on geologisesti passiivinen. Vaikka Maan maanjäristykset syntyvät tektonisten levyjen liikkeestä, Marsilla on yksi kiinteä levy, ja silti planeetalla on edelleen aktiivisia vikoja. Mars kutistuu ja jäähtyy vähitellen, mikä saa aikaan liikkeen kuoren sisällä, mikä johtaa järistyksiin.

Maanjäristyksen keskuksen määritettiin olevan Al-Qahira Vallisin alueella Marsin eteläisellä pallonpuoliskolla. Se vapautui enemmän energiaa kuin kaikki muut InSightin havaitsemat marsquat-järistykset yhteensä. Aluksi järistyksen seisminen tunnus muistutti laskeutujan havaitsemaa kahta aikaisempaa meteoriittitörmäystä. Lisäanalyysit ja pinnan piirteiden etsiminen sulkivat kuitenkin pois vaikutuksen syynä.

Tällä löydöllä on tärkeitä seurauksia tuleville Mars-lennoille. Marsin seismisen toiminnan ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää planeetan tutkimisen kannalta. Vaikka tällä nimenomaisella järistyksellä ei olisi katastrofaalisia vaikutuksia Maahan, se korostaa tarvetta tutkia ja suunnitella mahdollisia seismiset vaarat, kun ihmisiä lähetetään Marsiin.

Tämä löytö auttaa myös selvittämään Marsin geologista historiaa ja kehitystä. Ymmärtämällä paremmin maapallon seismisen aktiivisuuden tutkijat voivat saada käsityksen sen sisärakenteesta ja siitä, miten se on muuttunut ajan myötä.

