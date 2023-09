Tähtitieteilijät löytävät planeetan kiertävän harvinaisen tähtijärjestelmän

Chilen Very Large Telescope -laitteistoa käyttävä tähtitieteilijöiden ryhmä on tehnyt kiehtovan löydön syvässä avaruudessa. He ovat ottaneet kuvan tähtijärjestelmästä, joka tunnetaan nimellä HIP 81208, jossa on massiivinen keskustähti, jota kiertää ruskea kääpiö, pienempi "epäonnistunut tähti". Tämän lisäksi tutkijat ovat tunnistaneet planeetan, joka kiertää pientä tähteä, joka sijaitsee paljon kauempana keskitähdestä. Planeetta nimeltä "HIP 81208 Cb" on noin 15 kertaa Jupiterin massa.

European Southern Observatoryn, joka on eurooppalaisten kansojen tiedeyhteistyöjärjestö, mukaan HIP 81208 Cb:n löytö tekee tähtijärjestelmästä hierarkkisen nelinkertaisen järjestelmän, jossa kaksi tähteä ja kaksi pienempää taivaankappaletta kiertävät kumpaakin. Äskettäin löydetty planeetta sijaitsee planeettojen ja ruskeiden kääpiöiden rajalla, jotka eivät ole tarpeeksi massiivisia ja kuumia ydinfuusion läpikäymiseen.

Normaalisti tähtitieteilijät luottavat tekniikoihin, kuten transit-menetelmään, havaitakseen ja tutkiakseen eksoplaneettoja. Kuitenkin Very Large Telescope, jossa on suuret peilit, pystyy ottamaan suoria kuvia näistä kaukaisista maailmoista. James Webb -avaruusteleskooppi, ihmiskunnan tehokkain avaruusobservatorio, on myös ratkaisevassa roolissa tutkittaessa eksoplaneettojen ilmakehää ja tarjoamalla näkemyksiä näistä kaukaisista maailmoista.

Vaikka HIP 81208 Cb:stä tiedetään tällä hetkellä vähän, löytö lisää ymmärrystämme eksoplaneetoista ja niiden erilaisista ominaisuuksista. On mahdollista, että joillakin näistä kaukaisista planeetoista voi olla avaruusolennon olosuhteita, vaikka konkreettisia todisteita ei ole toistaiseksi löydetty.

Kaiken kaikkiaan tämä löytö korostaa universumin tähtijärjestelmien monimutkaisuutta ja monimuotoisuutta, mikä laajentaa tietämystämme oman aurinkokuntamme ulkopuolella olevista taivaankappaleista.

