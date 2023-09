Tutkijat uuttavat onnistuneesti RNA:ta sukupuuttoon kuolleesta Tasmanian Tigeristä – mitä seuraavaksi?

Syyskuussa 2023 tutkijat saavuttivat suuren läpimurron uuttamalla onnistuneesti RNA:ta Tasmanian tiikeristä, sukupuuttoon kuolevasta olennosta. Uutettu RNA oli peräisin yli 130 vuotta vanhasta näytteestä, joka on tällä hetkellä Ruotsin luonnontieteellisessä museossa. Tämä uraauurtava löytö on antanut geneetikoille arvokkaita näkemyksiä siitä, kuinka tämän sukupuuttoon kuolleen eläimen geenit toimivat. Tämän tutkimuksen tulokset julkaistiin tieteellisessä Genome Research -lehdessä.

Tasmanian tiikeri, joka tunnetaan myös nimellä tylasiini, oli lihansyöjä pussieläin, joka vaelsi kerran Australiassa, Uudessa-Guineassa ja Tasmaniassa. Sen tarkkaa syytä sukupuuttoon ei tiedetä, mutta uskotaan, että ihmisvainolla oli merkittävä rooli. Viimeinen tunnettu tylasiini, nimeltään Benjamin, kuoli vankeudessa vuonna 1936.

Vaikka tutkimuksen pääpaino ei ollutkaan sukupuuttoon kuolleiden lajien kloonauksessa, kyky erottaa, analysoida ja sekvensoida vanhaa RNA:ta avaa mahdollisuuksia sukupuuttoon kuolleiden lajien uudelleenluomiseen tulevaisuudessa. Geneetikko Emilio Mármol Sánchez, tutkimuksen johtava kirjoittaja, kannattaa näiden sukupuuttoon kuolleiden eläinten biologian lisäämistä. Kuitenkin prosessi sukupuuttoon kuolleiden lajien uudelleenluomiseksi elävien eläinsukulaisten geenimuokkauksen avulla on monimutkainen ja aikaa vievä.

Tylasiinin elvyttämispyrkimyksiä johtaa professori Andrew Pask Melbournen yliopistosta. Hän totesi, että RNA:n löytäminen vanhoista museoista ja muinaisista näytteistä lisää merkittävästi syvyyttä sukupuuttoon kuolleiden eläinten biologian ymmärtämiseen. Ylösnousemusprosessiin kuuluu sukupuuttoon kuolleen lajin lähimmän elävän sukulaisen DNA:n muokkaaminen, alkioiden luominen tarkistetuilla genomeilla ja sopivan korvikeemän löytäminen jälkeläisille. Vaikka noin 20 sukupuuttoon kuolleen lajin genomit on sekvensoitu, vuoteen 2022 mennessä yhtäkään näistä lajeista ei ole onnistuttu luomaan uudelleen.

Kloonaus on samanlainen prosessi, jota voidaan harkita, kun laji on onnistuneesti herätetty henkiin. Tällä hetkellä painopiste on kuitenkin geneettisen palauttamisen käyttämisessä kloonauksen sijaan. Kloonaukseen kuuluu DNA:n siirtäminen somaattisesta solusta munasoluun, josta on poistettu tuma ja DNA, josta kehittyy alkio. Sitten alkio istutetaan korvikeäidiin, jotta siitä kasvaa sukupuuttoon kuolleiden lajien elävä kopio.

Yhteenvetona voidaan todeta, että onnistunut RNA:n erottaminen Tasmanian tiikereistä avaa uusia mahdollisuuksia geneettiselle tutkimukselle ja mahdolliselle sukupuuttoon kuolleiden lajien elpymiselle. Vaikka sukupuuttoon kuolleen lajin uudelleenluomisprosessi on monimutkainen ja haastava, tutkijat työntävät tiedon rajoja tällä alalla. Tulevaisuudessa saattaa olla mahdollisuus nähdä kauan kadoksissa olleet lajit taas kävelevän maan päällä.

