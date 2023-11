Tutkijat keräävät tukea Ateenan kansallisen observatorion autonomian säilyttämiseksi

Ateenan kansallisen observatorion (NOA) tutkijat vaativat julkista tukea vastustaakseen äskettäistä hallituksen päätöstä, joka voisi vaarantaa laitoksen autonomian ja riippumattomuuden. Päätös merkitsee NOA:n valvonnan siirtämistä ilmastokriisi- ja pelastuspalveluministeriölle, mikä on herättänyt huolta tiedeyhteisössä.

Tällä hetkellä GSRI:n (General Secretariat of Research & Innovation) alaisuudessa toimiva NOA uskoo muiden riippumattomien tutkimuslaitosten kanssa kuuluvansa kehitysministeriöön. Ensisijainen argumentti siirtoa vastaan ​​on se, että vain murto-osa NOA:n tutkijoista omaa pelastuspalvelutehtävän edistämiseen tarvittavaa asiantuntemusta.

Pian eduskuntaäänestykseen tulevassa lakiehdotuksessa esitetty suunniteltu muutos on herättänyt kritiikkiä myös tutkimuskeskusten ja teknologiavirastojen johtajaneuvostossa. Tämä kollektiivinen ääni vastustaa NOA:n "amputointia" kansallisesta tutkimuslaitosten verkostosta ja ilmaisee huolensa siitä, että tämä päätös vaikeuttaa ja häiritsee sen yleistä toimintaa.

NOA:n vetoomuksen mukaan tämä muutos vaarantaa tutkimuksen edistymisen Kreikassa ja vaarantaa laitoksen mahdollisuudet saada kilpailukykyinen tutkimusrahoitus ja saavuttaa tieteellistä huippuosaamista. Se osoittaa myös, että tutkimuskeskuksen valvonnan erityisiä toiminnallisia ja johtamisvaatimuksia ei ymmärretä ja tunnustetaan. Tällaisten asioiden hoitamiseen tarvittava asiantuntemus on koottu GSRI:ssä, joka on ainoa tähän tehtävään omistautunut valvontaelin.

Vuonna 1842 perustetulla NOA:lla on tunnustus siitä, että se on Kreikan ensimmäinen tutkimuslaitos, joka perustettiin itsenäistymisen jälkeen ottomaanien vallasta. Koostuu Tähtitieteen, astrofysiikan, avaruussovellusten ja kaukokartoituksen instituutista (IAASARS), ympäristötutkimuksen ja kestävän kehityksen instituutista (IERSD) ja geodynaamisesta instituutista (GI), joka on erikoistunut maan sisäfysiikkaan ja pinnan muodonmuutosten seurantaan. NOA:lla on ollut keskeinen rooli tieteellisen tutkimuksen ja ymmärtämisen edistämisessä.

FAQ

Miksi NOA vastustaa valvonnan siirtoa?

NOA vastustaa valvonnan siirtämistä ilmastokriisi- ja pelastuspalveluministeriölle, koska se uskoo, että vain pienellä osalla sen tutkijoista on pelastuspalveluun liittyvää asiantuntemusta. He väittävät, että kehitysministeriön tutkimuksen ja innovaation pääsihteeristö (GSRI) soveltuu paremmin valvomaan heidän toimintaansa.

Kuka muu vastustaa hallituksen päätöstä?

Myös tutkimuskeskusten ja teknologiavirastojen johtajaneuvosto vastustaa suunniteltua siirtoa. He väittävät, että NOA:n poistaminen kansallisesta tutkimuslaitosten verkostosta häiritsisi merkittävästi sen toimintaa ja vaikeuttaisi sen kykyä tehdä tärkeää tieteellistä työtä.

Mitä vaikutuksia tällä päätöksellä voi olla Kreikan tutkimukseen?

NOA:n vetoomuksen mukaan tämä päätös uhkaa tutkimuksen edistymistä Kreikassa yleisesti. Se väittää, että muutos voisi haitata NOA:n kykyä turvata kilpailukykyinen tutkimusrahoitus ja saavuttaa tieteellistä huippuosaamista, mikä vaarantaa sen kasvun ja edistymisen.

Mikä on NOA:n historia?

NOA perustettiin vuonna 1842 sen jälkeen, kun Kreikka itsenäistyi ottomaanien vallasta, ja sillä on kunnia olla maan ensimmäinen tutkimuslaitos. Vuosien mittaan se on vaikuttanut merkittävästi tähtitieteen, astrofysiikan, ympäristötutkimuksen ja geodynamiikan aloille.