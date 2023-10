Muinaiset genomit paljastavat enemmän neandertalin DNA:sta ihmisissä

By

Hiljattain Science Advances -lehdessä julkaistu tutkimus on tarjonnut uusia näkemyksiä neandertalilaisten DNA:sta, jota ihmispopulaatiot kantavat Euroopassa ja Aasiassa. Analysoimalla suurta aineistoa muinaisista genomeista tiedemiehet ovat saaneet paremman käsityksen arkaaisten sukulaistemme geneettisestä perinnöstä ja sen jakautumisesta nykyihmisen kesken.

Useimmilla ihmisillä on nykyään pieni prosenttiosuus neandertalilaisten DNA:ta, joka on seurausta esi-isiemme ja neandertalilaisten risteytymisestä ennen heidän sukupuuttoonsa noin 40,000 XNUMX vuotta sitten. Tutkijat ovat kuitenkin havainneet, että neandertalin DNA:n esiintyvyys on hieman korkeampi Itä-Aasian populaatioissa verrattuna Euroopan populaatioihin.

Tämä ristiriita on hämmentänyt tutkijoita, sillä neandertalin jäänteitä on löydetty laajalti Euroopasta ja Lähi-idästä, mutta ei kauempana itään Altai-vuorista Keski-Aasiassa. Tämän epäjohdonmukaisuuden selittämiseksi tutkijat analysoivat neandertalin DNA:n jakautumista ihmisen genomissa viimeisten 40,000 XNUMX vuoden aikana.

He havaitsivat, että neandertalilaisten DNA:n osuus muinaisista metsästäjä-keräilijäpopulaatioista Euroopassa oli neandertalilaisten sukupuuttoon kuolemisen jälkeen hieman suurempi kuin Aasiassa elävillä. Tämä viittaa siihen, että Aasian väestön korkeampien neandertalilaisten esi-isien nykyinen malli kehittyi myöhemmässä vaiheessa, neoliittisen siirtymäkauden aikana, kun maanviljelystä tuli yleisempää.

Tämän siirtymän aikana ensimmäiset Anatolian maanviljelijät alkoivat sekoittua olemassa olevien metsästäjä-keräilijöiden kanssa Länsi- ja Pohjois-Euroopassa, mikä johti neandertalin DNA:n laimenemiseen Euroopan populaatioissa. Tutkijat totesivat myös, että heillä oli vähemmän tietoa siitä, kuinka tämä siirtymä tapahtui Aasiassa tiedon puutteen vuoksi.

Tämä tutkimus korostaa muinaisten genomien merkitystä ihmispopulaatioiden geneettisen historian selvittämisessä. Neandertalin DNA:n levinneisyyden ymmärtäminen voi antaa oivalluksia evoluutionaarisesta menneisyydestämme ja mahdollisesti valaista sen lääketieteellistä merkitystä nykyään. Aiemmat tutkimukset ovat esimerkiksi ehdottaneet, että neandertalin DNA voi vaikuttaa Covid-19-infektion etenemiseen.

Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus myötävaikuttaa kasvavaan tietoomme Neandertalin genetiikasta ja sen vaikutuksesta nykyajan ihmispopulaatioihin. Analysoimalla muinaisia ​​genomeja tutkijat voivat jatkaa kiehtovan tarinan paljastamista muinaisista sukulaisistamme ja heidän pysyvästä perinnöstään DNA:ssamme.

