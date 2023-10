Marsin salaisuuksien avaaminen: Uusia näkemyksiä planeetan sisätiloista

By

Meteoriitin törmäyksen Marsiin laukaisemat seismiset aallot ovat paljastaneet kiehtovia paljastuksia planeetan syvästä sisusta. Nämä uraauurtavat löydöt haastavat pitkäaikaiset olettamukset ja tarjoavat tutkijoille arvokkaita näkemyksiä naapuriplaneettamme anatomiasta.

NASAn InSight-laskeutujan keräämät seismiset tiedot valaisevat Marsin nestemäistä metallista ydintä ympäröivän aiemmin löytämättömän sulan kiven kerroksen. Tämän sisimmän komponentin ymmärretään nyt olevan pienempi ja tiheämpi kuin aiemmin uskottiin, mikä merkitsee merkittävää muutosta Marsin sisäisen rakenteen ymmärtämisessä.

Kun seismiset aallot kulkevat planeetan sisällä olevien eri materiaalien läpi, mukaan lukien meteoriitin törmäysten aiheuttamat materiaalit, niiden nopeus ja muoto muuttuvat. InSightin seismometristä saadut tiedot ovat antaneet tutkijoille mahdollisuuden saada selkeämpi kuva Marsin sisäisestä koostumuksesta.

Meteoriitin törmäys Tempe Terrassa, Marsin ylängön alueella, 18. syyskuuta 2021 laukaisi 4.2 magnitudin maanjäristyksen ja jätti jälkeensä noin 425 metriä leveän kraatterin. Mielenkiintoista on, että tämä isku tapahtui Marsin vastakkaisella puolella kuin InSightin sijainti Elysium Planitiassa, tasankoalueella.

Tämän tapahtuman synnyttämät seismiset aallot tunkeutuivat planeetan syvään sisäosaan, mukaan lukien ytimeen, tarjoten ennennäkemättömiä oivalluksia. Ennen tätä löytöä tutkijat pystyivät tarkkailemaan vain heijastuksia Marsin ytimen huipulta, eivät sen halki kulkevia seismisä aaltoja.

Analysoimalla näiden aaltojen käyttäytymistä tutkijat ovat tunnistaneet ydintä ympäröivän noin 90 mailia (150 km) paksun sulan silikaattikerroksen. Tämä sula alue, joka sijaitsee vaipassa, planeetan sisäosassa, oli aiemmin tuntematon.

Lisäksi tutkijat laskivat uuden koon Marsin ytimelle arvioiden sen halkaisijan olevan noin 2,080 3,350 mailia (30 1,055 km), mikä on noin 1,700 % pienempi kuin aikaisemmat arviot. He havaitsivat myös, että vaippa, joka sijaitsee planeetan ulkokuoren ja ytimen välissä, ulottuu noin XNUMX XNUMX mailia (XNUMX XNUMX km) pinnan alapuolelle.

Toisin kuin Maan, Marsin ytimen ympärillä on kokonaan tai osittain sulanut kerros. Yksi tutkimus osoittaa täysin sulan kerroksen olemassaolon, kun taas toinen ehdottaa, että se on osittain sulanut yläosassa. Sula ja osittain sula kerros koostuu pääasiassa silikaateista, jotka on rikastettu raudalla ja radioaktiivisilla lämpöä tuottavilla alkuaineilla, jotka eroavat päällä olevasta kiinteästä vaipasta.

Lisätutkimukset osoittavat, että Marsin ydin koostuu pääasiassa raudasta ja nikkelistä sekä kevyemmistä alkuaineista, kuten rikistä, hapesta, hiilestä ja vedystä. Nämä kevyemmät alkuaineet muodostavat noin 9-15 painoprosenttia ytimen koostumuksesta, mikä on vähemmän kuin aiemmin uskottiin, mutta verrattavissa Maan ytimeen.

Tämä uraauurtava tutkimus haastaa ymmärryksemme Marsin sisäisestä rakenteesta ja korostaa planeettojen monimutkaisuutta erilaisina järjestelminä. Mars, jonka halkaisija on noin 4,220 6,791 mailia (7,926 12,755 km) verrattuna Maan XNUMX XNUMX mailiin (XNUMX XNUMX km), kiehtoo edelleen tutkijoita ja tähtitieteilijöitä.

FAQ:

K: Mitä Marsiin meteoriitin törmäyksestä johtuvat seismiset aallot paljastivat?

V: Seismiset aallot paljastivat aiemmin tuntemattoman kerroksen sulaa kiveä, joka ympäröi Marsin nestemäistä metallista ydintä.

K: Kuinka tutkijat keräsivät seismiset tiedot?

V: Tiedot keräsi NASAn InSight-laskeutujalla, jossa on seismometrilaite.

K: Missä meteoriitin törmäys tapahtui?

V: Meteoriitin törmäys tapahtui Marsin Tempe Terran alueella.

K: Miten Marsin sisäpuoli eroaa Maan sisäosista?

V: Marsin ytimen ympärillä on sula tai osittain sula kerros, kun taas Maalla ei.