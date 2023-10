Tutkijat tunnistavat geneettisen arven, joka auttaa keuhkokuumebakteereja kehittämään antibioottiresistenssiä

By

Sheffieldin yliopiston tutkijat ovat tehneet tärkeän löydön, joka paljastaa, kuinka keuhkokuumebakteerit kehittävät vastustuskykyä antibiooteille. PNAS-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat tunnistivat geneettisen arven, joka jäi bakteerien genomiin, kun ne tulevat vastustuskykyisiksi antibioottihoidolle. Tämän evoluution portin ymmärtäminen antaa tutkijoille mahdollisuuden ennustaa, mitkä keuhkokuumekannat tulevat erittäin vastustuskykyisiksi tulevaisuudessa, mikä mahdollistaa torjuntatoimenpiteiden toteuttamisen potilaiden hengen suojelemiseksi.

Keuhkokuume on vakava infektio ja kolmanneksi yleisin kuolinsyy Yhdistyneen kuningaskunnan väestössä. Yksi näistä infektioista vastuussa olevista bakteereista on Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae). Antibiootteja annetaan tyypillisesti bakteerien eliminoimiseksi, mutta niille kehittyy yhä enemmän resistenssiä, mikä on pitkäaikainen uhka potilaan hoidon tehokkuudelle.

Sheffield-ryhmän tekemä tutkimus keskittyi mutaatioihin nimeltä pde1, jotka toimivat evoluution porttina S. pneumoniae -soluille saada antibioottiresistenssi. Tämän geneettisen arven tunnistaminen on merkittävä edistysaskel resistenssin syntymisen ja sen ennustamismahdollisuuksien ymmärtämisessä.

Tri Andrew Fenton, tutkimuksen johtava kirjoittaja, korosti tämän löydön merkitystä antibioottiresistenssin torjunnassa. Hän selitti, että resistenssin syntymisen ymmärtäminen mahdollistaa vaarallisten bakteerikantojen tunnistamisen ja torjuntatoimenpiteiden toteuttamisen niiden leviämisen estämiseksi.

Vaikka aikaisemmat tutkimukset ovat tutkineet yhteyttä genomin assosiaatioon ja antibioottiresistenssin välillä S. pneumoniaessa, tämä tutkimus merkitsee merkittävää parannusta resistenssin molekyylien ymmärtämisessä. Pde1:n tunnistaminen laajentaa rajoitettua määrää tunnettuja mutaatioita, jotka edistävät antibioottiresistenssiä näissä bakteereissa.

Tämä tutkimus tarjoaa arvokkaita näkemyksiä antibioottiresistenssin kehittymisen mekanismeista keuhkokuumebakteerissa. Ymmärtämällä nämä prosessit tutkijat voivat kehittää tehokkaita strategioita tämän kasvavan kansanterveyshuolen torjumiseksi.

