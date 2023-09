Loismadot manipuloivat muurahaisia ​​ruohonkorsia navigoimaan

Äskettäinen tutkimus on paljastanut, että loismadoilla, jotka tunnetaan nimellä lansettimaksaputket, on kehittyneempi strategia muurahaisten tartuttamiseen kuin aiemmin uskottiin. Nämä madot pakottavat muurahaiset kiipeämään ylös ruohonteriä ja sitten takaisin alas, kun sää on liian kuuma. Tämän manipuloinnin tarkoituksena on lisätä mahdollisuuksia, että suuret eläimet syövät muurahaisia, jolloin madot voivat jatkaa elinkaartaan.

Lancet-maksaimot elävät pääasiassa lehmien tai muiden laiduntavien märehtijöiden sisällä aikuisina. Madot keräävät ruohon munia lehmän eritteiden kautta, jotka sitten etanat syövät. Etanoiden sisällä madot saavuttavat seuraavan toukkavaiheen ja lisääntyvät aseksuaalisesti. Etanat reagoivat tartuntaan muodostamalla kystoja matojen ympärille, jotka lopulta yskivät ulos ja nielevät muurahaiset yhdessä madon toukkien kanssa.

Muurahaisen sisällä toukat siirtyvät seuraavaan elämänvaiheeseensa. Useimmat muuttavat muurahaisen vatsaan, mutta yksi pääsee aivoihin ja ottaa hallinnan. Tartunnan saaneen muurahaisen on sitten pakko kiivetä ruohonterän huipulle ja kiinnittää itsensä, mikä tarjoaa suuremmille eläimille mahdollisuuden syödä muurahaista ja matoja. Madot saavuttavat vihdoin aikuisuuden viimeisen isännän sisällä, siirtyvät maksaan, ruokkivat, parittelevat ja munivat kierron käynnistämiseksi uudelleen.

Kööpenhaminan yliopiston tutkijaryhmä päätti tutkia tätä monimutkaista prosessia tarkemmin. He tutkivat yli tuhatta tartunnan saanutta muurahaista Tanskan metsässä ja havaitsivat, että lämpötilalla oli suurin vaikutus muurahaisten käyttäytymiseen. Muurahaiset pysyivät ruoholla viileinä päivinä, mutta ryömivät takaisin alas lämpiminä päivinä. Tämä viittaa siihen, että madot manipuloivat muurahaisia ​​yöllä ja aamulla sijoittaakseen ne ruohoon laiduntavien eläinten ollessa aktiivisia ja suojellakseen niitä auringolta päivällä.

Nämä havainnot korostavat loisten käyttäytymisen monimutkaisuutta ja tarvetta lisätutkimukselle, jotta voidaan ymmärtää näiden flunssien käyttämät erityiset mekanismit muurahaisten aivojen manipuloimiseen. Vaikka ihmiset voivat satunnaisesti saada tartunnan lansettimaksaputkesta, nämä infektiot ovat harvinaisia ​​ja ihmiset ovat satunnaisia ​​isäntiä.

Lähteet: Behavioral Ecology