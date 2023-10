Marsin suurin seisminen tapahtuma, jota ei aiheuta meteoriittiisku, sanovat tutkijat

Kansainvälinen tutkijaryhmä on päättänyt, että suurin koskaan Marsissa vuonna 2022 havaittu seisminen tapahtuma ei johtunut meteoriitin törmäyksestä, vaan valtavista tektonisista voimista planeetan kuoressa. Järistyksen, jonka voimakkuus oli 4.7, havaittiin NASAn InSight-laskeutujalla 4. toukokuuta 2022, ja se aiheutti värähtelyjen resonoimista Marsin läpi vähintään kuuden tunnin ajan.

Tämän seismisen tapahtuman löytäminen tarjoaa arvokkaita näkemyksiä Marsin geologisesta toiminnasta. Maapallon kaltaiset tektoniset voimat ovat vastuussa planeetan pinnan muodostamisesta. Näitä voimia tutkimalla tiedemiehet toivovat saavansa paremman käsityksen planeetan sisustuksesta ja sen kehityksestä ajan myötä.

InSight-laskeutuja, joka on toiminut Marsissa vuodesta 2018, on varustettu seismometrillä, joka on suunniteltu havaitsemaan ja mittaamaan seismisen aktiivisuutta. Tämä instrumentti on antanut tutkijoille mahdollisuuden mitata tarkasti seismisen tapahtuman kokoa ja sijaintia, mikä tarjoaa tärkeitä tietoja jatkoanalyysiä varten.

Aikaisemmin uskottiin, että meteoriitin törmäykset olivat ensisijainen syy seismiseen toimintaan Marsissa. Tämä uusin löytö kuitenkin haastaa tämän oletuksen ja korostaa planeetan monimutkaista ja dynaamista luonnetta.

Lisätutkimusta tarvitaan, jotta voidaan täysin ymmärtää Marsin tektonista toimintaa ja sen vaikutuksia planeetan menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Seismisten tapahtumien tutkimus yhdessä muiden InSight-laskeutujan keräämien geologisten tietojen kanssa antaa jatkossakin arvokkaita näkemyksiä Marsin sisäisestä toiminnasta.

Lähteet:

– NASAn InSight Lander: https://mars.nasa.gov/insight

– Kansainvälinen tutkijaryhmä: URL-osoitetta ei ole saatavilla