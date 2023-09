Vaaleanpunaisten timanttien mysteeri: Tiedemiehet löytävät muodostumista varten "puuttuvan ainesosan"

By

Tiedemiehet ovat äskettäin tehneet uraauurtavan löydön vaaleanpunaisten timanttien muodostumisesta, jotka tunnetaan harvinaisuudestaan ​​ja upeasta kauneudesta. Vaaleanpunaiset timantit ovat maailman kalleimpia kiviä, ja keräilijät ja korujen ystävät ovat niitä pitkään himoineet. Suurin osa näistä harvinaisista jalokivistä, yli 90 prosenttia, löydettiin Argylen kaivoksesta syrjäisessä Luoteis-Australiassa, joka lopetti hiljattain toimintansa.

Kysymys siitä, miksi Argylen kaivos tuotti niin paljon vaaleanpunaisia ​​timantteja, on askarruttanut tutkijoita vuosia. Toisin kuin useimmat muut timanttikaivokset, jotka sijaitsevat mantereiden keskellä, Argylen kaivos sijaitsee yhden reunalla. Uudessa Nature Communications -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa australialaisten tutkijoiden ryhmä paljasti, että vaaleanpunaiset timantit tuotiin Maan pinnalle ensimmäisen supermantereen hajoamisen seurauksena noin 1.3 miljardia vuotta sitten.

Tutkimuksen johtavan kirjoittajan Hugo Olierookin Curtinin yliopistosta Länsi-Australiasta mukaan kaksi kolmesta vaaleanpunaisten timanttien muodostumiseen tarvittavista ainesosista oli jo tiedossa. Ensimmäinen ainesosa on hiili, jonka täytyy sijaita syvällä maan sisällä, vähintään 150 kilometriä (93 mailia) pinnan alapuolella. Jos hiili on matalampaa, se muuttuisi grafiitiksi, aineeksi, joka on paljon vähemmän arvokas kuin timantit.

Toinen ainesosa on tarkka paineen määrä, joka tarvitaan muuttamaan timanttien kirkkautta ja antamaan niille tunnusomaisen vaaleanpunainen sävy. Olierook selittää, että liian vähäinen paine johtaisi kirkkaisiin timantteihin, kun taas liian suuri paine saisi ne muuttumaan ruskeiksi. On syytä huomata, että suuri osa Argylen kaivoksesta löydetyistä timanteista oli vähemmän arvokasta ruskeaa lajiketta.

Tämä äskettäinen löytö valaisee vaaleanpunaisten timanttien muodostumisprosessia ja tarjoaa arvokasta tietoa vastaavien esiintymien paikantamisesta ympäri maailmaa. Tämän alan lisätutkimukset voisivat löytää lisää lähteitä näistä erittäin kysytyistä jalokivistä, mikä tarjoaisi markkinoille suuremman tarjonnan. Tutkimus vahvistaa vaaleanpunaisten timanttien viehätystä ja kiehtovuutta ja vahvistaa niiden mainetta yhtenä maailman arvostetuimmista ja ylellisimmistä kivistä.

