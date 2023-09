Saksalaisten fyysikojen löytämä uusi kirjoitustapa vedessä

By

Saksalaiset fyysikot ovat kehittäneet ainutlaatuisen menetelmän veteen ja muihin nestemäisiin substraatteihin kirjoittamiseen. Useimmat tavanomaiset kirjoitusmenetelmät sisältävät viivojen veistämistä tai musteen levittämistä kiinteille alustoille, joissa molekyylien väliset voimat auttavat kirjoitettuja kuvioita säilyttämään muotonsa. Nämä menetelmät eivät kuitenkaan ole tehokkaita nesteisiin upotetuilla pinnoilla.

Saksalainen tutkimusryhmä halusi löytää tavan "kirjoittaa nesteeseen" ilman substraatin rajoituksia. He tarvitsivat menetelmän, joka voisi estää piirrettyjen viivojen hajaantumisen ja käyttää pientä "kynää", joka ei aiheuttaisi turbulenssia liikkuessaan nestemäisen väliaineen läpi.

Heidän ratkaisussaan laitettiin muste suoraan veteen ja käytettiin ioninvaihtomateriaalista valmistettua mikrohelmeä kynänä. Pieni helmi, jonka halkaisija on 20-50 mikronia, ei aiheuta pyörteitä. Muuttamalla veden paikallista pH-arvoa helmi vetää puoleensa mustehiukkasia, mikä mahdollistaa kirjainten tai merkkien kirjoittamisen tai piirtämisen.

Ryhmä on onnistuneesti demonstroinut menetelmäään pienessä vesihauteessa, jolloin se on tuottanut "minä"-hahmon otsikon kokoisen kuvion. Heidän lähestymistapansa on riittävän joustava toistamaan kaikenlaisia ​​jatkuvia viivoja käyttäviä kirjoituksia. Menetelmä voi mahdollisesti mahdollistaa taukoja eri kirjainten välillä kytkemällä ioninvaihtoprosessin päälle ja pois sekä pyyhkimällä tai korjaamalla "kirjoitettua".

Tutkijat ehdottavat myös mahdollisuutta käyttää muun tyyppisiä hiukkasia, kuten laserilla lämmitettyjä tai yksilöllisesti ohjattavia mikrouimareita, mahdollistamaan rakenteiden rinnakkainen kirjoittaminen veteen ja monimutkaisten tiheyskuvioiden luominen.

Vaikka tämä työ on vielä alkuvaiheessa, se tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia uusille kirjoitus- ja piirtämistavoille nestemäisille alustoille.

Lähde: Small, 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741