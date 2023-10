Syvänmeren yllättävä elämä paljastuu uudessa kuvamateriaalissa

By

Äskettäin julkaistu materiaali, joka on kuvattu syvänmeren salaperäiseltä "hämärivyöhykkeeltä", on paljastanut maailman täynnä elämää. Tämä kuva on otettu Geologist Seamountsin ympärillä lähellä Havaijin saaria käyttämällä syvänmeren tutkimusajoneuvoa nimeltä Mesobot. Hämärävyöhyke viittaa valtameren alueisiin, joihin auringonvalo ei pääse tunkeutumaan, alkaen noin 100 metrin (330 jalan) syvyydestä.

Kuvamateriaali esittelee joukon kiehtovia organismeja, mukaan lukien pitkiä olentojen ketjuja, lonkeroisia elämänmuotoja ja jopa kalmaria, joka säteilee puolustavaa mustepilveä. Nämä organismit muodostavat suurimman eläinten muuttoliikkeen maan päällä, sillä ne muuttavat päivittäin pintavesistä pimeään syvyyksiin piiloutuakseen päivänvalossa. Tällä vaelluksella on ratkaiseva rooli valtamerten globaalin ilmaston säätelyssä, koska se kuljettaa hiiltä pintavesistä syvään valtamereen, jossa se voidaan sitoa pitkiä aikoja.

Mesobot, toisin kuin muut syvänmeren tutkimusajoneuvot, on suunniteltu siten, että sillä on minimaalinen vaikutus syvänmeren elämään. Sen ohut muotoilu ja hitaasti liikkuvat potkurit estävät sitä pelottelemasta kohtaamiaan villieläimiä. Tämä on tärkeää, kun otetaan huomioon syvänmeren ekosysteemien herkkä luonne.

Syvämeri on edelleen suurelta osin tutkimatta, ja vain noin 25 prosenttia merenpohjasta on kartoitettu riittävästi. Syvänmeren tehtävät ovat elintärkeitä näiden kartoittamattomien alueiden monimuotoisen ja usein arvoituksellisen elämän löytämiseksi ja ymmärtämiseksi. Lisäksi nämä tehtävät voivat paljastaa mahdollisia sovelluksia syvänmeren elämälle, kuten uusien lääkkeiden kehittämiseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että meren selkärangattomat tuottavat enemmän erilaisia ​​antibioottisia, syöpää ja tulehdusta ehkäiseviä aineita kuin mikään maaorganismiryhmä.

Syvänmeren ja sen asukkaiden ymmärtämisellä on kauaskantoisia seurauksia, varsinkin kun syvänmeren kaivostoiminnan kaltaiset teolliset toiminnot yleistyvät. Valaisemalla tätä piilotettua maailmaa tutkijat toivovat voivansa säilyttää ja suojella näitä herkkiä ekosysteemejä ja hyödyntää niiden mahdollisia etuja.

