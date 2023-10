Tutkijat tunnistavat bakteeripatogeenien laukaisevia tekijöitä, jotka avaavat oven uusille hoitostrategioille

By

Nevadan yliopistossa Las Vegasissa (UNLV) tehty uusi tutkimus valaisee haitallisia bakteereja ja sitä, kuinka ne aktivoivat tiettyjä geenejä, jotka aiheuttavat sairauksia ihmiskehossa. Mikrobiologi Helen Wingin johtama poikkitieteellisten tutkijoiden ryhmä on keskittänyt huomionsa Shigelaan, tappavaan bakteeripatogeeniin, joka aiheuttaa oireita, kuten vatsakramppeja, kuumetta ja ripulia. Centers for Disease Control and Prevention arvioi, että Shigella-infektiot johtavat 600,000 XNUMX kuolemaan maailmanlaajuisesti joka vuosi.

Yksi tutkijoiden keskeisistä löydöistä on VirB-nimisen suuren proteiinin rooli, joka toimii "kytkimenä", joka laukaisee bakteerin aiheuttamaan sairauksia ihmisissä. Proteiini sitoutuu Shigellan DNA:han aktivoiden taudin. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että VirB:n sitoutumisprosessiin häiritseminen voi mahdollisesti estää Shigellan aiheuttamasta sairautta.

MBio-lehdessä julkaistu tutkimus on ansainnut tunnustuksen "toimittajan valintana". Kun VirB-proteiiniin tehdään korvauksia, se menettää kykynsä aktivoida virulenssigeenejä Shigellassa, mikä tekee bakteerista tehokkaasti tarttumattoman. Tämä havainto avaa mahdollisuuden kehittää hoitoja, jotka kohdistuvat VirB-proteiiniin Shigella-infektioiden torjumiseksi.

UNLV:n mikrobiologian laboratorion tiimi pyrkii ymmärtämään paremmin näitä "vaihto"proteiineja, jotka voivat muuttaa tyypillisesti vaarattomia bakteereja aggressiivisiksi patogeeneiksi. Lopullisena tavoitteena on paljastaa menetelmiä sairauksia aiheuttavien bakteerien torjumiseksi ja mahdollisesti kehittää uusia lääkkeitä, jotka kohdistuvat näihin proteiineihin.

Tämän tutkimuksen vaikutukset ulottuvat Shigellan lisäksi muihin patogeeneihin. Tutkijat uskovat, että samanlaisia ​​lähestymistapoja voitaisiin soveltaa muihin kliinisesti merkittäviin bakteereihin kohdistamalla erilaisia ​​proteiineja, jotka liittyvät sairauden virulenssiin. Ymmärtämällä näiden proteiinien toiminnan ja vuorovaikutuksen tutkijat toivovat voivansa parantaa hoitostrategioita ja lievittää tartuntatautien taakkaa maailmanlaajuisesti.

Yksi tärkeimmistä sitoutumisprosessiin osallistuvista molekyyleistä on sytidiinitrifosfaatti (CTP), joka on ratkaisevan tärkeä VirB:n säätelylle. Häiritsemällä CTP:n sitoutumista tutkijat toivovat voivansa kehittää hoitostrategioita, jotka voivat minimoida Shigellan kaltaisten haitallisten bakteerien vaikutuksen.

Tämä tutkimus on tärkeä askel eteenpäin bakteeripatogeenien laukaisevien syiden paljastamisessa ja avaa oven uusille hoito- ja ehkäisymenetelmille. Ymmärtämällä mekanismeja, joiden avulla bakteerit voivat aiheuttaa sairauksia, tutkijat voivat kehittää tehokkaampia strategioita näiden infektioiden torjumiseksi ja maailmanlaajuisen terveyden parantamiseksi.

Lähde: University of Nevada, Las Vegas [ei URL-osoitetta]