Maan magneettihännän rooli veden muodostumisessa Kuussa

Äskettäinen tutkimus on valaisenut veden alkuperää Kuussa ja ehdottaa, että elektronien aallot Maan magneettihännässä voivat olla vastuussa jäätyneen H2O:n tuottamisesta kuun pinnalle. Vaikka jään esiintyminen Kuussa on ollut tiedossa jo jonkin aikaa, tämän veden lähde on pysynyt mysteerinä.

Havaijin yliopiston Shai Li:n johtama tutkimus yhdistää veden läsnäolon Kuussa maapallon ympärillä olevaan magnetosfääriin. Magnetosfääri toimii kilpenä, joka suojaa maata auringon ja kosmisten hiukkasten säteilyltä.

Kun Kuu kiertää maata, se kulkee magnetosfääriä vasten työntyvän aurinkotuulen muodostaman pitkänomaisen pyrstön läpi. Tämä häntä sisältää erittäin varautuneita hiukkasia, mukaan lukien elektronit ja ionit. Magneettihäntä suojaa Kuuta varautuneilta hiukkasilta, mutta silti antaa valon päästä kuun pinnalle.

Intialaisen Chandrayaan-1-avaruusaluksen keräämiin tietoihin perustuvassa tutkimuksessa havaittiin, että veden muodostuminen Kuussa ei vähentynyt odotetusti, kun se kulki magneettihäntän läpi. Aiemmat tutkimukset ovat ehdottaneet, että veden muodostuminen kuun pinnalle johtui ensisijaisesti aurinkotuulen vetyioneista. Tutkijat havaitsivat kuitenkin, että magneettihännässä täytyy olla muita vedenmuodostuslähteitä.

Tutkijat ehdottavat, että magneettihännässä olevat korkeaenergiset elektronit reagoivat kuun maaperän kanssa vapauttaen loukkuun jääneen vedyn, joka voi sitten muodostaa vettä. Tämän prosessin ymmärtämiseksi on tarkoitus tehdä lisätutkimuksia kuun napojen vesipitoisuudesta eri kohdissa Kuun kulkiessa magnethäntän läpi.

Tämä tutkimus on merkittävä, koska se auttaa tutkijoita paikantamaan veden lähteitä Kuusta, mikä on ratkaisevan tärkeää tuleville pitkän aikavälin kuun tehtäville ja mahdollisesti ihmisasutusten perustamiselle.

