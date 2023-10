Merkuriusta ympäröivät salaperäiset "laulavat" plasmaaallot

Tutkijat ovat tehneet kiehtovan löydön aurinkokuntamme pienimmistä planeetoista, Merkuriuksesta. Japanin Kanazawan yliopiston tähtitieteilijä Mitsunori Ozakin johdolla tutkijat ovat havainneet Merkuriusta ympäröiviä "laulavia" plasmaaaltoja, jotka voisivat laajentaa ymmärrystämme planeetan magneettisesta ympäristöstä.

Merkurius on ainutlaatuinen siinä mielessä, että sillä ei ole voimakasta magneettikenttää, koska se on lähellä aurinkoa. Näiden plasma-aaltojen tai "vihellysten" äänien löytäminen on merkittävää, koska niitä tyypillisesti havaitaan ja tallennetaan planeettojen, kuten Maan, Jupiterin ja Saturnuksen, ilmakehistä. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun tällaisia ​​aaltoja on löydetty Merkuriuksen ympäriltä, ​​planeetalta, jonka ilmakehä on lähes olematon aurinkotuulien ja auringon säteilyn jatkuvan pommituksen vuoksi.

Toisin kuin maapallolla, jolla on pysyvät säteilyvyöhykkeet, kuten otsonikerros auringon säteilyn vangitsemiseksi, Merkuriukselta puuttuu tämä suoja. Siksi tämä uusi löytö avaa mahdollisuuksia tutkia, kuinka aurinkotuuli muokkaa Merkuriuksen heikkoa magneettikenttää.

Viime kuukausina Mercurysta on paljastunut myös muita mielenkiintoisia faktoja. Ilmakehän puutteestaan ​​huolimatta planeetalla on oma ainutlaatuinen auroransa. Lisäksi Merkurius tunnetaan nopeasta kiertoradastaan ​​auringon ympäri, joka tekee yhden kierroksen vain 88 Maan vuorokaudessa. Yllättäen se ei ole aurinkokuntamme kuumin planeetta; tämä otsikko menee Venukselle sen tiheän ilmakehän ansiosta. Lisäksi tutkijat ovat havainneet, että elohopea kutistuu vähitellen, mikä on ilmiö, joka on hämmentänyt tutkijoita useiden vuosien ajan.

Tämä plasma-aaltojen löytö Merkuriuksen ympärillä laajentaa tietoamme planeettasta ja sen magneettisesta ympäristöstä. Se tarjoaa tutkijoille uusia mahdollisuuksia sukeltaa syvemmälle Merkuriuksen mysteereihin ja saada parempi käsitys aurinkotuulen vaikutuksista tällä kiviplaneetalla.

Lähteet:

– Kanazawan yliopisto

– Tiedehälytys