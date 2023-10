Näyttävä löytö: Galápagossaarilla paljastetut turmeltumattomat koralliriutat

By

Tutkimusaluksella Falkor olleet tutkijat ovat tehneet poikkeuksellisen löydön Galápagossaaria ympäröivillä vesillä. Hyödyntämällä huippuluokan ROV SuBastian -robottia, joka voi tutkia jopa 4,500 370 metrin syvyyksiä, tutkijat pystyivät paljastamaan kaksi aiemmin löytämätöntä kylmän veden koralliriutta. Nämä poikkeukselliset riutat, jotka sijaitsevat 420–XNUMX metrin syvyydessä pinnan alla, ovat lisänneet käsityksemme Galápagossaarten merensuojelualueesta.

Yli 800 metrin pituinen kahdesta riutasta suurempi vastaa kahdeksaa jalkapallokenttää, kun taas pienempi riutta on 250 metriä pitkä. Näissä korallimuodostelmissa on todella merkittävää, että niissä on runsaasti kivisiä korallilajeja, mikä viittaa siihen, että ne ovat vaalineet meren biologista monimuotoisuutta tuhansien vuosien ajan. Tämä jännittävä paljastus perustuu huhtikuussa 2023 tehtyyn löydöön, kun Woods Hole Oceanographic Institutionin R/V Atlantis -aluksella tutkijat löysivät alun perin syviä koralliriuttoja Galápagosin merensuojelualueella.

Retkikunnan ensisijaisena tavoitteena oli käyttää laserskannaustekniikkaa poikkeuksellisen korkearesoluutioisten karttojen luomiseen näistä riutoista. Käyttämällä laserskannereita, jotka pystyivät tuottamaan kahden millimetrin resoluution karttoja, tutkijat pystyivät tunnistamaan merenpohjassa asuvien monimuotoisten organismien valikoiman. Perinteisesti vedenalaisten kartoitustekniikoiden kyky kaapata kuvia elävistä organismeista on rajoitettu niiden karkean resoluution vuoksi. Tämä läpimurto laserskannausmenetelmä on kuitenkin avannut uusia mahdollisuuksia vedenalaisten ekosysteemien tutkimiseen ennennäkemättömän yksityiskohtaisesti.

Koralliriuttojen löytämisen lisäksi tutkijat törmäsivät myös kahteen aiemmin kartoittamattomaan merivuoreen. Nämä merivuoret, joiden epäillään olevan olemassa satelliittitietojen perusteella, on nyt varmistettu ja kartoitettu huolellisesti uusinta teknologiaa käyttäen. Tämä arvokas tieto ei ainoastaan ​​edistä tieteellistä ymmärrystä, vaan muodostaa myös perustan tehokkaalle päätöksenteolle näiden ainutlaatuisten ekosysteemien suojelussa ja säilyttämisessä.

Galápagosin kansallispuiston virasto tunnusti tämän tutkimuksen merkityksen ja korosti geologisen dynamiikan merkitystä syvänmeren ekosysteemien muovaamisessa. Tutkimalla ja kartoittamalla näitä syrjäisiä alueita jatkuvasti varmistamme, että Galápagossaaret pysyvät loistavana esimerkkinä luonnon kauneudesta ja ekologisesta merkityksestä.

FAQ:

K: Mikä teki koralliriuttojen löytämisestä Galápagossaarilla niin merkittävän?

V: Näiden turmeltumattomien koralliriuttojen löytäminen laajentaa tietämysämme Galápagossaarten merensuojelualueen syvistä riutoista ja korostaa niiden kivisten korallilajien rikasta monimuotoisuutta.

K: Miten näitä riuttoja tutkittiin ja kartoitettiin?

V: Tutkijat käyttivät kehittynyttä ROV SuBastian -robotti- ja laserskannaustekniikkaa, joka tuotti kahden millimetrin resoluution karttoja, jotka pystyivät tunnistamaan merenpohjassa elävät organismit.

K: Mitä muita löydöksiä tehtiin tutkimusmatkan aikana?

V: Koralliriuttojen lisäksi tutkijat löysivät kaksi kartoittamatonta merivuorta, jotka vahvistivat niiden olemassaolon ja kartoittivat ne huolellisesti korkeaan resoluutioon.

K: Miksi nämä löydöt ovat tärkeitä Galápagossaarille?

V: Tämän tutkimusmatkan aikana kerätyt tiedot auttavat ymmärtämään ja säilyttämään Galápagosin kansallisen merisuojelualueen ja itäisen trooppisen Tyynenmeren merikäytävän, ja ne korostavat syvänmeren elinympäristöjen roolia valtameriemme terveyden ylläpitämisessä.